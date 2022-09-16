　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

▲▼i Phone14預計明天開賣，開賣前一天並無過往搶購人潮，中華電信台北東區服務中心前只有小貓兩三隻在排隊場面冷清。（圖／記者湯興漢攝）

▲i Phone14今開賣，中華電信頭從周二開始排。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14今日正式開賣，全球各地的果粉都磨拳擦掌，由於此次iPhone 14具備部分新的設計，也讓發售前討論度就居高不下，全球各地也久違的「夜排」，除了台灣的果粉之外，外媒9to5mac也分享各地的排隊狀況。

許多果粉都在推特等社交平台上面發布首發iPhone的照片，在報導中，也整理全球各地直營店開賣情況，包含台灣、日本、泰國等地蘋果直營店。

而在台灣，今日開賣狀況遠傳電信頭香從昨日排了22小時搶到第一，而中華電信的頭香則動用的18個人分成三組人馬，為了幫公司客戶搶到首批發售的iPhone ，相對於去年，今年的iPhone 14系列引發討論度與排隊意願較大。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元
iPhone 14 pro還有貨！　他曝官網購買時機「明天就
16歲高中生被追砍躲進超商！　持刀男一句「認錯了」閃人
台中登記後首波民調曝！　盧秀燕、蔡其昌回應了
高雄37天8浮屍！　高市府回應了
iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！　Joeman反
資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」　狂釣機王苦主

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」　釣出果粉曝蘋果套路：只能習慣

iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」　狂釣機王苦主！靠1招解救

iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！Joeman反推2支：新電競神機

iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

起床刷到iPhone 14 Pro「明天取」　還有果粉拿到了：排隊浪費時間

iPhone 14來了！中華電信豪言「要賣20萬支」　Pro預購達7成

全球瘋開箱！國外網友拍影片　秀iPhone 14動態島新亮點

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

iPhone 14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」　釣出果粉曝蘋果套路：只能習慣

iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」　狂釣機王苦主！靠1招解救

iPhone 14「開了個寂寞」定位超尷尬！Joeman反推2支：新電競神機

iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」　果粉妹崩潰：衰啊

iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

起床刷到iPhone 14 Pro「明天取」　還有果粉拿到了：排隊浪費時間

iPhone 14來了！中華電信豪言「要賣20萬支」　Pro預購達7成

全球瘋開箱！國外網友拍影片　秀iPhone 14動態島新亮點

電腦課上到一半「鍵盤爆開」　男學生臉部轟爛亡！真兇竟是同學

人夫整天打砲小三！她勾魂媚喊「給你而已」　跩嗆正宮：不會離開

再添西班牙助教！桃園領航猿教練團陣容持續補強

女王駕崩再降異象！英國夜空驚現神秘綠火球　爆閃20秒後突消失

嗨玩泥巴坑！二哈上岸竟「吸水膨脹」　萬人笑翻：連品種都變了

土城汽車爆胎失控！4機車慘遭撞飛2人傷　肇事駕駛竟是通緝犯

最美「愛河熱氣球節」來了！熱氣球光影秀超夢幻　還能逛市集吃美食

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了　

風箏節+玻藝節一次玩　周末玩爆新竹

重陽節要發錢了！10萬人受惠　住這縣市最高爽領9千元　

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

3C家電熱門新聞

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

iPhone14 Pro機王現身「開機螢幕黑一片」！果粉崩潰

iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」

iPhone 14「開了個寂寞」　Joeman反推2支

iPhone 14今正式開賣！　三款首發機型開箱出爐

他1原因不換iPhone！果粉服了：我要跳安卓

18人輪流排68小時！他搶到中華電iPhone 14頭香

資料轉移完「iPhone14 Pro無法開機」！靠1招解救

iP14系列1功能有感升級！3C達人：長輩換機好選擇

iPhone 6s「神機已無殘值」！超狂2用途曝光

起床一刷iPhone 14 Pro「明天取」嗨翻

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

iPhone 14終於開賣！　果粉換機轉移重點看這裡

iOS 16用不慣「通知變底下一坨」回不去了！她崩潰

更多熱門

相關新聞

蔡瑞雪現身信義A13「第一次搶哀鳳」

蔡瑞雪現身信義A13「第一次搶哀鳳」

iPhone 14在今（16）日正式開賣，信義A13 Apple直營店出現排隊結帳、預約取貨的人潮，「北一女神」蔡瑞雪也身在其中，她事後還PO出多張現場照，以紀念「第一次搶哀鳳」的舉動。

iPhone 14 Pro太搶手　電商開賣1分鐘秒殺

iPhone 14 Pro太搶手　電商開賣1分鐘秒殺

iPhone 14「開了個寂寞」　Joeman反推2支

iPhone 14「開了個寂寞」　Joeman反推2支

大陸民眾排隊買iPhone 14！黃牛卻嘆不樂觀

大陸民眾排隊買iPhone 14！黃牛卻嘆不樂觀

遠傳總座井琪：預售翻倍、買氣明顯「不一樣」

遠傳總座井琪：預售翻倍、買氣明顯「不一樣」

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

好市多開賣人！iPhone 14系列5款新機價格曝

Angelababy抽菸片瘋傳「店家道歉」坦承員工偷拍

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

遭吳宗憲虧　小S高EQ回應

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面