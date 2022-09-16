iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

▲i Phone14今開賣，中華電信頭從周二開始排。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14今日正式開賣，全球各地的果粉都磨拳擦掌，由於此次iPhone 14具備部分新的設計，也讓發售前討論度就居高不下，全球各地也久違的「夜排」，除了台灣的果粉之外，外媒9to5mac也分享各地的排隊狀況。

許多果粉都在推特等社交平台上面發布首發iPhone的照片，在報導中，也整理全球各地直營店開賣情況，包含台灣、日本、泰國等地蘋果直營店。

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV — Wai Yan Min Khant @ Andrew (@andrewjames194) September 15, 2022

而在台灣，今日開賣狀況遠傳電信頭香從昨日排了22小時搶到第一，而中華電信的頭香則動用的18個人分成三組人馬，為了幫公司客戶搶到首批發售的iPhone ，相對於去年，今年的iPhone 14系列引發討論度與排隊意願較大。