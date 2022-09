iPhone 14全球熱賣　各地蘋果直營店排隊人潮湧　

▲i Phone14今開賣,中華電信頭從周二開始排。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳俐穎/綜合報導

iPhone 14今日正式開賣,全球各地的果粉都磨拳擦掌,由於此次iPhone 14具備部分新的設計,也讓發售前討論度就居高不下,全球各地也久違的「夜排」,除了台灣的果粉之外,外媒9to5mac也分享各地的排隊狀況。

許多果粉都在推特等社交平台上面發布首發iPhone的照片,在報導中,也整理全球各地直營店開賣情況,包含台灣、日本、泰國等地蘋果直營店。

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV