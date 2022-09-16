10月入境免隔離？　蘇貞昌曝「1條件」可提早開放

▲行政院長蘇貞昌16日視察中央興辦中和區監理站周邊三處社會住宅計畫。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情進入共存時代，日本傳出將在秋天開放自由行。被問到是否有機會在10月的時候入境檢疫開放，改成「0+7」？行政院長蘇貞昌16日表示，「我們也已經和各部會都做好穩健開放的準備」，如果這2個禮拜如果能夠一如當初的監測、預測，「漸漸高起來後趨緩」，那就能夠更早來開放。

蘇貞昌今早視察中央興辦中和區監理站周邊三處社會住宅計畫。針對防疫管制的鬆綁議題，蘇貞昌說，台灣的疫情一直都在穩定控制，而現在也一如當初的預期，雖然略有上升，但是都在預測中，「我們也已經和各部會都做好穩健開放的準備」。

蘇貞昌提醒，這2個禮拜因為剛好學校暑假結束，開學群聚，也剛好中秋節大家團聚、烤肉、聚餐後，這2個禮拜如果能夠一如當初的監測、預測，如果能夠漸漸高起來後趨緩，那就能夠更早來開放。

「總之，還是希望國人同胞，大家團結合作，疫苗能夠打，儘快打，才能增加保護力。」蘇貞昌說，無論如何都已經走到最關鍵的時刻，希望大家一起度過結束這個疫情，國境能夠開放，而因為過去的努力，在這疫情期間，經濟也能做到最好，大家一起努力，讓台灣更好。