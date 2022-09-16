10月開放邊境時程表流出！指揮中心證實「研議中草案」

▲疫情影響，不少民眾期待邊境開放，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

疫情影響超過兩年半，許多民眾期盼邊境解封。指揮中心強調，放寬檢疫至0+7是明確的方向，但要疫情達高峰明顯下降後才會實施，也坦言10月份有機會。近日網路瘋傳一張「邊境管理及開放建議」的表格，內容提及預計10月10日實施「免居隔0+7」的新規定，指揮中心發言人莊人祥今（16）早證實，這是研議中的草案，不過「日期及內容會再調整」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「邊境10月開放」為題爆卦，強調這張表格來源不明，但很多人都透過不同管道取得了，這張表格就是「邊境管理及開放建議」，內容如下。

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▲網傳「邊境管理及開放建議」表格。（圖／翻攝自PTT）

【現行規定】

►入境人數上限：5萬人次／週

►檢疫天數／處所：居家檢疫3天（1人1戶）+自主防疫4天（1人1室）

►篩檢方式：D0機場唾液PCR+發放2劑快篩（檢疫期間有症狀+自主防疫首次必要外出時）

►交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

►入境事由：9月12日起恢復美加歐等54國民入境免簽證

【近程規劃｜預計9月19日公告、26日實施】

►入境人數上限：6萬人次／週

►檢疫天數／處所：居家檢疫3天+自主防疫4天（全程1人1室）

►篩檢方式：取消D0機場唾液PCR，發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

►交通方式：防疫車輛、親友／機關團體接送、自駕

►入境事由：全面恢復免簽

【開放目標｜預計10月3日公告、10日實施】

►入境人數上限：試行2萬人次／天

►檢疫天數／處所：免居隔，取消開立居家檢疫通知書／（0+7），含旅遊團、自由行，社區同步調整免居隔

►篩檢方式：機場發放4劑快篩（有症狀旅客維持原有攔檢／採檢機制）

►交通方式：開放搭乘大眾交通工具

►入境事由：取消限團令

針對0+7檢疫，有專家疾呼1個月內就應該開放，拖太久會落後國際。莊人祥昨回應時仍強調，疫情達高峰明顯下降後才會實施，10月份有機會，但月初就開放的可能性比較低。

經過上波疫情，指揮中心也逐步鬆綁管制，日前已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放邊境之後，才會解除。指揮官王必勝表示，開放時程還沒辦法確定，現在還在疫情高峰期，病例還在持續上升中，確切時間還是要等疫情達到高峰，趨勢向下後，才能更積極規劃相關時程。

莊人祥昨表示，之前有說過，要等到疫情達高峰明顯下降後才會實施，當然10月份是有這個機會，但還是要看這波疫情，要請國人一起遵守配合防疫措施，把可能感染人數降低，越早達到高峰後下降，就能越早開放。

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