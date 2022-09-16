游淑慧確診喊「痛不欲生」 　無奈發問：到底要打幾劑？

▲台北市議員游淑慧。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者李密／台北報導

本土BA.5疫情升溫，國民黨台北市議員游淑慧今（16）日在臉書發文表示確診，透露目前雖被醫生診斷為輕症，但喉嚨還是如刀割一般「痛不欲生」。游淑慧也無奈發問，已經打了三劑、四劑都還不夠，「到底要打幾劑？」

▲台北市議員游淑慧16日發文表示確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）



游淑慧今（16）日早上於臉書透露確診，「真的很痛很痛很痛」。她表示，雖然在醫生判斷上，可能只屬於輕症。但刀割般的喉嚨痛，還是覺得痛不欲生；再加上發冷又發熱，「整個懷疑人生」。

游淑慧指出，之前看專家提醒BA.4、BA.5入侵台灣，恐專攻未染疫「天選之人」，「結果還是逃不了」。她也無奈表示，自己有幾個疑問：打了三劑、四劑還不夠，那到底要打幾劑？渡過Omicron海嘯，還有BA.4和BA.5，後面還有多少變種？另外，確診過重複確診的可能性有多大？

游淑慧提到，之前戳鼻子快篩驗了五次，不同品牌都呈現陰性，結果堅持用唾液快篩驗了第六次，就發現確診。不過她也說，戳鼻子有個最大的偽陰盲點，在於自己「不夠狠」。同時提醒民眾，疫情再起，還是要小心，不要心存僥倖。

指揮中心預估，9月中下旬疫情將達到高峰，屆時單日確診人數恐衝破5萬。指揮官王必勝提醒，接種疫苗是預防重症、死亡重要關鍵，莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計9月底到貨，建議高風險族群盡快施打，非高風險族群可等11月後BA.5雙價疫苗進貨。