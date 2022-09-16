跟著奈良鹿環島旅行　台鐵「賞小鹿」集章6車站登場

▲台鐵舉辦「靚距離 賞小鹿」奈良鹿環台展及環台鐵道集章活動。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝台鐵與日商近鐵友好締結5週年紀念，台鐵繼推出採用陶瓷電車便當造型的台日聯名「靚味便當」後，今(9/16)再宣布舉辦「靚距離 賞小鹿」奈良鹿環台展及環台鐵道集章活動，奈良鹿雕像今起於高雄站首度亮相，後續將於北中南5車站接力巡迴展示，民眾集章將可兌換獎品。

奈良鹿雕像今起於高雄站首度亮相，之後依序於台中站、屏東站、台東站、花蓮站及台北站巡迴展示，每站約展示1個月，藉由奈良鹿雕像巡迴展示，為台灣民眾祈福。

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台鐵表示，環台鐵道集章活動期間為9月16日至112年3月15日，於集章摺頁集滿上列6站紀念戳章後，可於6站擇1站兌換台鐵X近鐵友好5週年紀念磁鐵書籤1份，集章摺頁及磁鐵書籤數量有限，兌完為止。

▲台鐵舉辦「靚距離 賞小鹿」奈良鹿環台展及環台鐵道集章活動。（圖／台鐵提供）

為慶祝台日交流以及台鐵、近鐵締結滿5週年，高雄鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「靚味便當」，外盒使用具收藏價值的近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，主菜採台灣養殖蒲燒鰻魚，象徵吉祥，也是增加體力高檔食材。

主食以「台灣節慶時」辦桌必吃的油飯為靈魂要角，象徵台日油好(即友好)。此款便當今起到9/25在「高雄車站東六門販賣店」，午餐限定限量販售。