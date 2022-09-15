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台鐵近鐵締結5週年　超狂「電車陶瓷便當」重磅登場！399元明開賣

▲▼台日締結5週年，台鐵推「靚味便當」399元，近鐵電車陶瓷便當盒超狂開賣。（圖／台鐵局）

▲台日締結5週年，台鐵推「靚味便當」399元，近鐵電車陶瓷便當盒超狂開賣。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝台鐵與近鐵簽訂友好協定締結滿5週年，台鐵今宣布首波推出限定台日聯名「靚味便當」重磅登場，便當盒超狂，採用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的電車陶瓷便當盒，售價399元，每天限量50份，9月16日起將在高雄車站開賣，預估將造成鐵道迷瘋搶。

台鐵與近鐵自106年7月6日簽訂友好協定締結至今屆滿5週年，台日攜手舉辦締結5週年友好活動，首波由高雄鐵路餐廳研製期間限定台日聯名「靚味便當」重磅登場，外盒使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的陶瓷便當盒，滿載象徵台日友好的菜色。凡購買靚味便當，即贈限量雙鐵吉祥物包括近鐵阿倍野熊、臺鐵鐵魯及漢娜將帆布袋，每日限量販售50份，每份售價399元。

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▲▼台日締結5週年，台鐵推「靚味便當」399元，近鐵電車陶瓷便當盒超狂開賣。（圖／台鐵局）

▲購買靚味便當，贈限量台鐵吉祥物包括近鐵阿倍野熊、台鐵鐵魯及漢娜將帆布袋。。（圖／台鐵局）

台鐵X近鐵友好締結5週年限定的「靚味便當」，預計9月16日至25日在「高雄車站東六門販賣店」販售，自9月16日起每日11時開賣，每日限量50份，期間限定500份，售完為止，台鐵表示，該便當主菜採用台灣養殖的蒲燒鰻魚，鰻魚一直是日本人靈魂食物、吉祥象徵，也是增加體力高檔食材，對日本人來說，在夏天吃鰻魚可以對抗炎熱夏季。

台鐵表示，台灣一年四季幾乎都是炎熱天氣，鰻魚搭配酸甜洛神漬蘿蔔片、紫蘇梅，更能解膩；此外，主食則以「台灣節慶時」辦桌必吃的油飯料理為發想，以黏住喜氣、黏住友誼、喜上加喜的台式油飯，象徵台日油好(友好)。

台鐵指出，營養師選用一等白米飯替代不易消化的糯米，再加上屏東在地食材-穀類的紅寶石「紅藜｣，添加於米飯之中，慶祝台鐵與近鐵締結5週年的美好友誼是最適合的。

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