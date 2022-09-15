威脅解除！掛邊坡砂石車拖離、軌道完成巡檢　台鐵14：30雙線通車

▲宜蘭縣頭城鎮台2線116公里處今（15）日早上7時48分發生砂石車翻覆意外。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一輛肇事砂石車撞破公路護欄翻覆，車頭掛在台鐵大里=福隆路線上方邊坡「搖搖欲墜」，離鐵軌僅10公尺，台鐵第一時間先封鎖西線，東線雙向行車，中午吊離砂石車作業時，全線斷電封鎖停駛，砂石車吊離後經確認軌道無卡車掉落零件，台鐵宣布14：30分恢復正常行車。

台鐵大里＝福隆路線旁公路一輛砂石車撞破公路護欄，翻覆驚險掛在台鐵西正線路線上方邊坡，車頭搖搖欲墜，距離鐵軌僅10公尺，威脅台鐵行車安全，台鐵上午7時55分接獲通報後，第一時間封鎖西正線，東線單線雙向30公里慢行，並派員兩端監看，中午公路吊車進場進行吊離砂石車，考量會有風險，台鐵中午12時12分起東西雙線全面封鎖停駛。

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▲一輛砂石車車禍入侵台鐵路線上方，衝擊行車安全。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵表示，大里=福隆間發生公路車禍，肇事車輛影響到鐵路行車，為吊掛需要，12：12起東西線雙線斷電封鎖進行吊掛公路車輛作業，13：10公路車輛完全吊離現場，吊至公路路面上，不影響鐵路行車，東線自13：10起已經恢復行車。

台鐵強調，因邊坡已由工務單位檢查完畢，且無遺留卡車掉落零件，公路護欄損壞路段現正由公總第四工程處設置臨時護欄，完成前由警察單位及台鐵局工務人員於現場進行交通管制，並確認列車通過狀況，確保安全，西線於14:30開放列車通行，雙線恢復行車。