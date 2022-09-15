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快訊／砂石車卡邊坡　吊車進場防落軌「台鐵中午起大里福隆停駛」

▲▼公路砂石車翻覆衝破護欄，掛在台鐵路線上方邊坡。（圖／翻攝宜花東災害通報）

▲公路砂石車翻覆衝破護欄，掛在台鐵路線上方邊坡。（圖／翻攝宜花東災害通報）

記者李姿慧／台北報導

今上午一輛砂石車車禍衝破公路護欄，懸掛在台鐵路線邊坡上，車頭「搖搖欲墜」，離鐵軌僅10公尺，台鐵第一時間封鎖西正線，列車慢行，由於公路吊車已經進場準備吊離砂石車，台鐵考量吊離作業有風險，中午12時起，大里=福隆間兩線全面封鎖停駛，預計下午15時恢復通車。

台鐵大里＝福隆路線旁公路發生車禍，一輛砂石車撞破公路護欄翻覆掛在台鐵西正線路線上方邊坡，威脅台鐵行車安全，所幸未翻落軌道，台鐵接獲消防隊通知後，考量掛在邊坡上煞車時可能墜落軌道，台鐵第一時間封鎖西正線，以東線單線雙向30公里慢行，並派員兩端監看。

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▲▼一輛砂石車卡台鐵路線上方邊坡，衝擊行車安全。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼一輛砂石車卡台鐵路線上方邊坡，衝擊行車安全。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲▼公路車禍影響台鐵大里=福隆西正線。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵受訪時表示，因公路吊車進場準備進行砂石車吊離作業，因評估砂石車仍在路線上邊坡，吊離作業可能會有風險，因此中午12時起，東西雙線全面封鎖停駛，全面停止運轉，待吊離完成後，才會恢復通車。

台鐵事後也正式宣布，因受公路事故影響，配合福隆-大里間事故車輛吊移作業，台鐵於12：12起封鎖該區間東、西正線，並啓動公路接駁，該路段公路亦擁塞會有延誤，目前台鐵局運務段及工務段段長及工作人員均在現場嚴予戒備，配合公路搶修。由於需以大型吊車拖離公路事故車輛，預估今天下午15：00完成排除，恢復雙線正常行車。

台鐵表示，該處已納入刻正辦理之「車輛入侵阻隔設施及吿警系統建置」案，編列預算增設阻隔柵欄及告警，以增進行車安全。

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