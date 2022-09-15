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「蒸機女王」強勢回歸！仲夏寶島號CT273奔馳花東　車票9／16開搶

▲仲夏寶島號今年由有貴婦人之稱的CT273蒸汽機車頭，聯掛6節莒光號冷氣車廂，行駛玉里台東之間。（圖／台鐵公司提供）

▲仲夏寶島號將由CT273蒸汽機車頭聯掛6節莒光號車廂，行駛玉里台東間。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

鐵道旅遊盛事來了！2022年仲夏寶島號蒸汽火車今年再度回歸，由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號，9月下旬到10月開行3趟次，行駛玉里至台東，每張車票1688元，9月16日上午9時起開搶。

台鐵表示，2022年仲夏寶島號將開行3趟次，包括9月24日、10月15日、10月29日，均為星期六，沿途停靠玉里、東里、富里、池上、關山、瑞源、台東等站，9月16日上午9時統一開放民眾訂購3趟次行程。

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▲▼仲夏寶島號CT273奔馳花東。（圖／台鐵提供）

▲仲夏寶島號CT273奔馳花東。（圖／台鐵提供）

今年仲夏寶島號再度回歸，由有「蒸機女王」之稱的CT273蒸汽機車頭附掛6節莒光號行駛玉里至台東。台鐵表示，仲夏寶島號除遨遊花東縱谷，在東里站短暫停留欣賞壯闊稻田，旅程中將拜訪有稻米之鄉美稱的富里站，今年更將首度停靠瑞源站，造訪紅白磚造的拱形二層坪水橋。

台鐵表示，仲夏寶島號車票每張單一售價1688元整，憑車票於搭乘日當天，可獲2022年精美特製的限量版明信片及紀念飲料提袋。

▲▼仲夏寶島號CT273奔馳花東。（圖／台鐵提供）

▲仲夏寶島號CT273奔馳花東。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，為服務旅客，9月24日趟次將加開1列次前接駁車，為5686次區間快車，停靠樹林、板橋、臺北、松山、宜蘭、羅東、花蓮、玉里；10月15日及10月29日趟次則依現行訂票期程，自行規劃適宜班次前往搭乘。

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