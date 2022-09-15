「搖搖欲墜」砂石車吊離邊坡　台鐵大里福隆13：10恢復單線行車

▲公路砂石車翻覆衝破護欄，掛在台鐵路線上方邊坡。（圖／翻攝宜花東災害通報）

記者李姿慧／台北報導

一輛砂石車今晨衝破公路護欄，懸掛在台鐵路線邊坡上，車頭「搖搖欲墜」，離鐵軌僅10公尺，畫面怵目驚心，公路吊車中午進場吊離砂石車，考量作業有風險，台鐵中午12時12分起大里=福隆間兩線全面斷線封鎖停駛，下午1時10分砂石車順利吊離現場，台鐵東線恢復單線雙向行車。

台鐵大里＝福隆路線旁公路發生車禍，一輛砂石車撞破公路護欄翻覆掛在台鐵西正線路線上方邊坡，車頭搖搖欲墜，距離鐵軌僅10公尺，雖幸運未翻落軌道，但仍威脅台鐵行車安全。

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台鐵接獲消防隊通知後，考量掛在邊坡上煞車時可能墜落軌道，台鐵第一時間封鎖西正線，以東線單線雙向30公里慢行，並派員兩端監看，中午公路吊車進場準備進行吊離砂石車，考量吊離作業可能會有風險，台鐵中午12時12分起東西雙線全面封鎖停駛。

▲一輛砂石車車禍掛在台鐵路線上方邊坡。（圖／記者李姿慧翻攝）

台鐵下午表示，中午12時12分起東西線雙線斷電封鎖進行吊掛公路車輛作業，13時10分公路車輛完全吊離現場，吊至公路路面上，不影響鐵路行車，東線自13時10分起恢復行車，西線正由工務單位檢查邊坡狀況，無安全疑慮時再開放列車通行，同時取消公路接駁。