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積極推動社區大廈資源回收工作　台東縣今年設立10處示範站

▲台東縣今年設立10處資源回收示範站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今年設立10處資源回收示範站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局111年持續配合環保署政策，推動社區大廈資源回收工作，完成多良社區發展協會等10處資源回收示範站設置，希望透過輔導作業，向社區大廈住戶或社區部落民眾宣導分類項目的回收流程及分類方式，推廣資源回收觀念，方便民眾正確回收分類，提升居住品質。

環保局指出，縣府近年來積極與社區發展協會、大廈管委會、回收業者及社區住戶的串連合作，推動設置資源回收示範站，使住戶的資源回收物能夠統一集中、定期清運，達到落實垃圾分類、減少垃圾量產生、資源循環以及維護環境整潔等多重目標，打造「零廢棄」社區的願景。

今年台東縣設置完成包括多良社區發展協會、三和社區發展協會、美農社區發展協會、桃源社區發展協會、瑞源社區發展協會、瑞和社區發展協會、萬安社區發展協會、三民社區發展協會及宏東世貿公寓大廈、東方明珠公寓大廈10處社區大廈成立資源回收示範站，加上去年已設置東方庭園公寓大廈、東帝花園廣場公寓大廈、東方大鎮社區Ａ區與東方大鎮社區Ｅ區等4處社區大廈資源回收示範站，目前全縣共14處社區大廈資源回收示範站設置。

環保局除了協助社區設置資源回收設施及環境綠美化外，亦輔導社區將資源回收物轉交給資源回收商換取變賣所得，變賣所得可回饋社區住戶，維護社區環境的同時還可以創造循環經濟價值，期望經由公部門的協助及輔導，結合社區的力量，強化住戶資源回收和垃圾減量的觀念，並進而影響周邊的社區。

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