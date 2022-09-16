打造城市大型嘉年華！　蔣萬安提市政願景：讓台北進入世界的行事曆





▲蔣萬安16日舉辦「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（16）日召開「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會。會中他以美國奧斯汀每年舉辦的SXSW（西南偏南）大型嘉年華為例，他認為台北也需要辦城市大型嘉年華，將結合音樂、電影、互動科技，達到加成效果，不只跨域還要有跨文化對話，讓世界的行事曆有台北。

蔣萬安指出，台北應如何趕上國際？他希望借鏡國外經驗，SXSW每年在美國德州奧斯汀舉行，已成為全球指標性的跨域國際會展，融合互動式媒體、音樂和電影等不同元素的藝術節，是「CES+TED+ 坎城電影節」的合體版。

反觀台北，蔣萬安表示，台北其實是有條件舉辦這類的複合式大型節慶活動，台灣有風格多元的流行音樂，一直是華語樂壇的領頭羊，而台北更是國內影視音產業發展重鎮，擁有豐沛的文創底蘊和能量，且台北坐擁內科、南軟以及未來的北士科，龐大的產業聚落，讓台北的資通訊及數位內容產業持續發展，吸引世界知名品牌投入互動科技的研發。

蔣萬安認為，「會展產業(MICE)」將成為後疫情經濟復甦的火車頭，未來將分三層進行，第一層將結合音樂創作、電影影視、互動科技、數位藝術、人才交流、智慧授權；第二層則將發展會展、觀光、商圈、旅宿、餐飲、交通等服務產業全面受益；最後一層，將可以進而升級產業、經濟及人才，接軌國際，讓台北出現在世界的行事曆。

蔣萬安強調，未來將整合現有資源，除了擴大台北市官方既有的活動外，同時可結合這幾年民間發起或是引進授權活動，強化台北市的亞洲經濟核心角色與創意製造發動機領導品牌，引領台灣在音樂、影視、互動科技等領域掌握話語權。讓台北出現在世界的行事曆，讓世界看見台北。

前台北市副市長李永萍也指出，蔣萬安是個年輕、有活力、了解世界趨勢的候選人，大型城市嘉年華的想法，不只是要有國際眼光，也是有未來感、藝術感的人來帶領，後疫情時代，很多藝文產業都很蕭條，期待未來政府可以點一把火，讓藝文圈能找到新生命。