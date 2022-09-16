高雄恐怖浮屍錄曝...37天漂8具　她撿槍轟陳其邁：要怎樣才關切？

▲高雄37天有8具浮屍，網友製作高雄浮屍錄。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者賴文萱／高雄報導

高雄港一港口安檢所前和左營蓮池潭昨天都各出現一女性浮屍，「一天兩屍」，有網友整理出高雄浮屍錄，從8月10日至9月15日，37天內高雄就有8具浮屍。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天開嗆陳其邁，這一年光是在愛河就有10具浮屍，現在已經演變成1天2具，到底要怎麼樣的狀況才會讓陳市府關切這個問題。

有網友在臉書社團爆廢公社公開版PO出一張高雄浮屍錄，整理出8月10日至9月15日，37天高雄發生了8具浮屍，讓網友問到底怎麼了。有網友留言，「這時候應該是柯南出現了.....」、「天氣熱想游泳，卻突然累了」、「算命師說他們今年會墜入愛河？」，有人則說「笑的人要下地獄」。有網友提到，「這頻率太密集了吧」、「所以說每年的農曆七月份真的要特別小心」。

▲高雄浮屍頻傳，柯志恩撿槍轟陳其邁：要怎樣才關切？（圖／記者賴文萱翻攝）

對於浮屍議題，柯志恩今天表示，這大家都心有所感，這一年光是在愛河浮屍就有10具，現在已經演變成1天2具，到底是要怎麼樣的狀況才會讓陳市府很關切這個問題？

柯志恩說，上次她提出來浮屍議題，但陳市府就是一筆帶過，對她個人來說，浮屍顯現出一個城市有很多大家看不到的黑暗角落，包含生活的困頓、身體疾病、心理問題，這都是環環相扣的，應該要了解到底後面的緣由是什麼。

柯志恩說，她相信社工人員非常辛苦，但是在高雄發生這麼多的案例，這已經不是只有社工或是輔導人力上面的問題，應該更進一步的去解釋背後的因素，到底是哪個因素造成。她說，她知道這是一個全方面的問題，但總而言之一天2具浮屍，陳市府應該要慎重來面對，甚至要告訴大家以後怎麼避免這樣的事情發生。

▲高雄蓮池潭浮屍。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方昨天下午3時57分獲報，民眾在蓮池潭春秋閣龍尾處橋下發現一具浮屍，消防打撈初判為年長女性，但由於未發現辨識證件或物件，身分暫難確定，而高雄港安檢所前海域同一天也驚見浮屍，據了解是一具全裸的女性浮屍，身分待釐清。

▲高雄市鼓山區哨船頭安檢所海面發現有浮屍，現在已經將人撈起 。（圖／記者吳奕靖攝）



其中，愛河從8月10日開始，前鎮河驚見女浮屍讓民眾嚇壞急報警，接下來12日也在高雄港第一船渠驚見女浮屍體，當時這名浮屍身穿黑衣黑褲卡遊艇下；8月18日，又有民眾發現愛河有一名婦人漂在河面，嚇壞報警，救起之後也是送醫不治；8月20日，《愛河之星》也發現一具浮屍，是一名藍衣女子漂浮河中，飄來刺鼻屍臭；9月2 日又發現一具，這段期間愛河被發現有5具浮屍。

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