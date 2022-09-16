老人家也能練搏擊！68歲陳時中上場格鬥　2招撂倒教練

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中16日來到UFC GYM觀摩綜合格鬥，還在教練的指導下現場學習2招簡單的防身術。只見陳時中穿著印有競選標誌的上衣，戴上專業手套，在教練引導下，一步步分解動作把教練「撂倒」；教練還高舉陳的雙手直呼勝利，與會的台北市議員阮昭雄趁勢高喊「凍蒜」，現場氣氛相當熱絡。

▲陳時中觀摩綜合格鬥，現場秀2招「撂倒」教練。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



陳時中說，來參觀這些場館，最主要是要帶入全民運動、全年齡層的運動，從小到老都需要運動。以前想說格鬥對老人家可能不適合，但現在已經很進步，相關的運動場館都會做適合年齡、適合發展的相關訓練課程，這點要讓全民都知道。

陳時中說，像老人家就是跌倒什麼，都造成很大傷害，最主要是「肌少」，肌肉變少，自身力量變弱，跌倒骨折的機會、傷害的機會就變高。他說，整體行程在跑相關運動場館的活動，都是要推廣全民運動的概念。至於防身術就是增加學習上的樂趣，基本上防身術有時候還是會有用。

另外，針對近來的「人設」爭議，陳時中也強調，來觀摩綜合格鬥不是以選票做考慮，是要來了解運動，盼在選舉高關注的情況下推動「全齡運動」，這是一件非常重要的事，尤其他是從衛福部出來的，對於健康的推動更是不遺餘力，運用各種可能性，把這樣的觀念傳播出去，是很重要的。