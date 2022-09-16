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南韓首款國產疫苗開放混打第3、4劑　抗體上升達51.9倍

▲▼南韓首款國產新冠疫苗「SKYCovione」於5日起開放作為第1、2劑接種。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓首款國產新冠疫苗「SKYCovione」於5日起開放作為第1、2劑接種。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內由SK生技公司（SK Bioscience）研發的首款國產新冠疫苗「SKYCovione」（스카이코비원，GBP510）在今年6月底通過食藥處核准後，9月5日正式開放作為第1、2劑接種。日前南韓防疫當局宣布，19日起將開放民眾在官網預約接種該款疫苗作為第3、4劑。

根據韓媒《News1》，南韓國內研發的首款國產新冠疫苗「SKYCovione」，其防護力比阿斯特捷利康（AZ）疫苗高出2.9倍，今年4月底第3期臨床實驗（免疫橋接）成功後，於6月29日通過食品醫藥品安全處核准。

▲▼南韓首款國產新冠疫苗「SKYCovione」於5日起開放作為第1、2劑接種。（圖／達志影像／newscom）

從南韓國立保健研究院國立傳染病研究所於5日公佈的「SKYCovione」第3期臨床檢體分析結果來看，若將該款疫苗作為第3劑混打，其應對南韓境內主要流行的Omicron病毒變異株BA.1時的體內抗體生成上升倍數達51.9倍、針對BA.5則為28.2倍。

面對新冠肺炎與流感病毒恐再度掀起大流行，南韓中央災難安全對策本部討論將制訂相關計畫來應對疫情演變，於秋冬兩季針對1216萬名高風險族群實施預防接種。

►南韓首款「國產疫苗」正式批准通過！　防護力比AZ高出2.9倍

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