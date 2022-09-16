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南韓漢江「巨型水怪」清晰畫面曝光！　網友分析完真相超崩潰

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾漢江近日疑似水中出現一隻長約10公尺、體型巨大的水怪！當地民眾拍攝影像後投稿至電視台，表示疑似目睹以S字型在水中游動的巨型鰻魚，網友則推測可能是遭人棄養的外來種蛇類；不過，日前有一名網友發現「水怪」的真相，推測該物體其實只是養殖場的浮標。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓JTBC電視台7日在時事節目「事件班長」（사건반장）收到一段民眾投稿的影片，指出他於6日下午5時左右在漢江盤浦大橋目擊長約10公尺的水中巨怪，該隻怪物在水面上以S字型游動，影片播出後也有許多南韓網友回憶曾親眼目睹類似景象。

網友們表示，「6日晚間9時，我在蠶室大橋附近超商目睹到類似景象」、「好像看到巨大圓木在上下移動，看起來好像是氣球」、「從牠在水面上引起的波浪來看，應該是不明生物吧」、「難道電影《駭人怪物》真的存在嗎」、「感覺好像是外來的巨蟒」。

南韓國立生物資源館爬蟲兩棲類研究學者都敏碩（도민석，音譯）則推測是巨型蟒蛇，「從影片來看，因為拍攝距離太遠，完全無法看清楚紋路，因此沒辦法辨別是爬蟲類、還是魚類。若是爬蟲類或是蛇類，則有很高的機率是外來種。若是長度8至9公尺的蛇，目前在我國（南韓）大多作為寵物目的飼養，因此可能是大型蛇類。」

▲▼「漢江巨蟒」其實只是養殖場的浮標。（圖／YouTube@Dam J）

▲「漢江巨蟒」其實只是養殖場的浮標。（圖／YouTube@Dam J

不過，一名網友在YouTube上傳一段最新的影片，破解謠言的真相。他指出漢江出現的「不明巨蟒」其實並非真的是什麼水怪，而是盤浦大橋附近的橘黃色浮標，「由於八堂水壩洩洪影響，導致漢江流速加快，加上適逢滿潮，水勢增強下，才會造成被綁著的浮標物像是巨型生物般在水面漂浮。目前浮標已送往公園維修。」

對此網友們回覆道，「如果是蛇類在游泳，身體應該不會露出水面太多」、「養殖場的浮標沒有固定住，若遇到水流，則會以S字型搖晃，就像國旗在空中飄揚的道理一樣」。

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