李政宰奪艾美獎視帝　總統賀電竟一堆「低級錯誤」！韓網狂罵丟臉

▲ 李政宰創紀錄奪艾美獎影帝。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓影星李政宰主演的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》2021年在全球掀起旋風，13日一舉拿下艾美獎視帝，成為亞洲第一人，總統尹錫悅也在臉書祝賀。他日前才因推文拼錯英國女王名字挨轟，這封給李政宰的賀電又被抓出多處用字遣詞不當，連犯低級錯誤，被網友改得滿江紅。

▲ 左為尹錫悅發出的賀電，右為網友改錯版。（圖／翻攝自theqoo）

尹錫悅官方臉書13日PO出給李政宰的賀電，首先祝賀他奪下艾美獎，接著恭喜他今年迎來出道30周年，但抬頭的尊稱就放錯位置，且李政宰其實是1993年10月出道，資歷是28年，第三段羅列李政宰歷年作品時也少了標點符號，甚至漏掉票房破千萬的代表作《暗殺》，令人相當傻眼。

事實上，尹錫悅5月恭喜影星宋康昊叩關坎城影展的賀電也曾因漏掉代表性的《我只是個計程車司機》、《正義辯護人》鬧出爭議。

網友接著指出，賀電稱「（李政宰）今年迎來出道30周年，透過戲劇《魷魚遊戲》得到全世界的喜愛與關注，顯得更具意義」，此處的「有意義」為形容詞，主詞是李政宰，但李政宰不會覺得自己很有意義，文法上有誤，最後一句應該改成「是很有意義的創舉」或「是很有意義的一年」才對。

這封錯誤百出的賀電令許多網友感到十分丟臉，紛紛留言表示，「為什麼把《暗殺》拿掉」、「真的很不會寫文章」、「文筆差又不會說話」、「上傳之前難道沒人校稿嗎」、「可以任命這位紅筆老師為祕書官嗎」、「丟國家的臉」。

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