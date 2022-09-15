台化安衛家族成立 　守護勞工職場安全

▲▼台化安衛家族成立守護勞工就業環境 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府重視職場安全，積極改善勞工職場環境，台化安衛家族15日舉行成立記者會，成為縣內第6個安衛家族，往降低勞工就業環境職災發生率目標努力。縣長翁章梁也在場體驗VR虛擬實境作業場景，以科技走進勞工環境，身歷其境被電到的風險，直呼實在太危險！

嘉義縣目前共有6個安衛家族，分別是106年嘉酒安衛家族、107年天珩機械安衛家族、108年慈濟安衛家族、109年羅門哈斯安衛家族，110年達和環保安衛家族及今天成立的台化安衛家族，成員涵蓋金屬、化工、食品、鋼鐵業等，未來也會持續成立不同領域家族，落實「安全嘉義、我+1！」政策。

今年特別邀請台灣化學纖維股份有限公司擔任領頭羊，台化公司在100年拿到五星獎殊榮，今年也獲得勞動部優良單位獎，翁章梁今與台化資深副總經理張宗遠共同簽署安全衛生公約，職安署南區中心副主任林棓司擔任見證人，立委蔡易餘、縣議員林秀琴、陳文忠、陳福成等人也到場關心。

安衛家族核心企業扮演指導、督促並作為模範標準角色，透過職安署南區中心協助，由專家學者臨廠輔導改善工作環境；112年台化將建置全嘉義縣第一間工安訓練虛擬實境 VR 體驗教室，提供安衛家族訓練，有效提升勞工職安知能，保護產業鏈中的每一位工作者勞動權益，打造「安穩的工作」、「安心的職場」及「安全的勞動環境」。

翁章梁表示，勞工進入工作場域存在一定風險，透過企業端建立勞工安全意識及設備，讓勞工得到保障也避免重大職災風險，對人力的保存、人權都有很大影響，台灣已進入先進國家，對設備、職安、權利等價值應更積極重視，政府單位要求也愈來愈嚴格，這都是進步的象徵，謝謝台化願意做領頭羊。

會中也邀請歷年家族成員展示工作環境改善成果，以及最新安全防護器具，VR虛擬實境感電危害、物體飛落體驗等，翁章梁一一走訪聽取業者如何逐步改善工安環境，並表示要成立一個家族需要20家事業單位具備相同目標，以經驗分享與互助合作相當不易，希望勞資雙方都能一起捍衛權益。