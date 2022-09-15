27歲女OL整理房間驚見嬰屍　已「木乃伊化」！她崩潰報警

▲日本一名女性聲稱在家中打掃時意外發現一具嬰屍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本名古屋市一名27歲女性14日向住家附近的警察通報，在家中發現「一具屍體」。女子聲稱，自己在打掃房間的時候，偶然發現這具屍體。警方趕往現場後，的確在她家中發現一具嬰兒屍體，且部分已經開始腐敗，並出現木乃伊化現象。

根據《富士新聞網》報導，該名27歲女性公司職員住在名古屋市北區一間公寓的其中一間房間，她14日下午5時半左右親自前往住家附近的派出所，並向警方供稱自己在整理房間時，發現一具屍體。

警方接獲通報後，與女子一同返回公寓，並在房間內發現一具嬰兒屍體。由於嬰屍已經出現腐敗情形，且有木乃伊化現象，因此尚無法判斷性別與死亡時的年紀。

警察已經開始調查嬰兒的死因與確切身分，並將全案定調為屍體遺棄，同時向發現嬰屍的女性詢問具體事發經過。

另一方面，日本近日連續傳出多起嬰兒屍體遺棄的事件。名古屋的一間旅館8日上午進行設施檢測時，一名男性工作人員發現一具已開始腐敗的嬰兒屍體，警方經調查後，鎖定21歲的石橋結斗與20歲的飯田果名，2人隨後遭到逮捕，並坦承犯行。兩人聲稱，是因為沒錢才不得不遺棄小孩的屍體。據悉，兩人5月下旬至7月下旬曾在該旅館留宿。

和歌山縣則是有一間溫泉旅館的清潔員10日下午在垃圾桶內發現新生兒的遺體。該具嬰兒屍體還連著臍帶，被丟棄在浴場內的女性更衣室，死因為窒息死。警方也在14日逮捕遺棄屍體的31歲山田桃子，接下來將進行DNA鑑定，以確定嫌犯與嬰屍的關係。

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