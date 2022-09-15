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日相岸田文雄擬10／3召開臨時國會！預計提出20項法案

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲岸田文雄預計在10月召開臨時國會，會期約為2個月。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄15日在自民黨的岸田派集會中宣布，預計將於10月3日召開臨時國會，屆時將提出包含傳染病修正案、公職選舉修正案等20項法案。

根據《時事通信社》報導，岸田文雄15日在岸田派集會中表示，「接下來有聯合國大會、前首相安倍晉三的國葬儀式，因此預計在下個月（10月）召開臨時國會。」日本當局、自民黨正在協商於10月3日召開，會期約為2個月，到12月上旬。

岸田強調，「在國內外能夠描繪偉大歷史的課題仍堆積如山，我會再次保持緊張感，不負國民所託。」岸田19日至23日將出訪美國紐約，以參加聯合國大會。訪美期間預計會與南韓總統尹錫悅進行日韓高峰會，而這也將是2019年12月以來，日韓兩國首度舉行面對面的高峰會談。

自民黨政調會長萩生田光一則表示，臨時國會預計會提出20項法案，其中包含傳染病修正案、公職選舉修正案以及2022年第2次補充預算案。而2022年第2次補充預算案暫定會在11月中旬提出。

另一方面，岸田文雄除了27日將參加安倍晉三的國葬外，原本預定要在出訪紐約前繞到英國參加已故女王伊莉莎白二世的國葬，不過最終取消相關安排。

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