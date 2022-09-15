　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被控冒用名義挺林佳龍！李威爾提告　點名藍營「梗圖汙衊」

▲▼李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

▲李威爾向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

記者李姿慧／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍昨(9/14)出席「多元計程車司機工會挺林佳龍」活動，意外捲入工會之爭，北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹控挺林的李威爾「冒用」工會名義，李威爾則拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴，並稱藍營若續做梗圖汙衊，也將提告。

民進黨新北市長候選人林佳龍昨(9/14)出席「多元計程車司機工會挺林佳龍」活動，端出多項友善計程車牛肉政見，未料事後竟被控造勢造假，台北市多元計程車產業工會稱與林佳龍同場的李威爾冒用工會理事長名義，將對李男保留法律追訴權，不過李威爾反控對方工會蹭熱度，李威爾強調，他在活動上只說他是台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長，卻被刻意惡意抹黑說盜用毫不相關工會理事長抬頭，台灣這個社會真的病了。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾今(9/15)再度發出聲明，指「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」從事多元計程車司機服務，目前會員人數有600人，會員皆為多元計程車司機，每一位入會會員皆必須提供身分證、職業駕照、計程車執業登記證、車輛行照作為加入工會身分依據，為工會合法立案，「台灣數位平台預約接送從業人員」即為多元計程車的一種，因此簡稱多元計程車工會，並無不妥，前面也從未掛上「台北市」多元計程車工會。

▲▼李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

▲李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

李威爾指出，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會自發性發動挺林佳龍，甚至號召40位司機於車輛上張貼林佳龍文宣，是因林佳龍擔任交通部長期間，解決傳統計程車與Uber的經營分歧，以「多元計程車」方案，走出國際先例，讓所有計程車司機不必擔心生計，挺做事的人，除了自發也是自費。

李威爾說，多元計程車的名字，並不屬於特有專利，也無意冒名，有心人士蓄意做文章，甚至有國民黨無知政治人物隨之起舞，他人已經於9/14晚上到警察局針對台北市多元計程車工會理事長以及該工會發言人正式提出告訴。

針對國民黨新北市議員葉元之，以及台北市議員王鴻薇加入戰局，李威爾表示，葉元之及王鴻薇未經查證，竟直指本工會為假工會，甚至大肆宣傳本人是假理事長，無視也不查證記者會現場從業司機的身份，即進行錯誤誤導，顯見台灣政治風氣敗壞，試圖用輿論打壓基層計程車司機。

▲▼李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

▲李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

李威爾點名2人未經查證就胡亂散撥錯誤資訊，完全不去思考檢討他們平常有幫這些基層勞工做了什麼？而是胡亂引用未經查證的訊息，到處穿人小鞋，不斷散撥錯誤訊息，這種行為有失一個政治人物的格調，甚至讓人深感不齒。

李威爾指出，若葉元之及王鴻薇持續不澄清，繼續做梗圖散佈，他也會對這二人提出告訴。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
1女7男無碼照曝光！北市公布酒駕累犯　她「酒測值1.16」
國道警性侵15歲少年　3長官被害慘！「局長自請處分」
吳宗憲狠批《婚禮歌手》抄襲！　黃子佼火速反擊
台南嬤失蹤「喝泥水苦撐5天」才剛獲救！　今疑熱衰竭猝逝
iPhone「神機已無殘值」！果粉刷一排：服役中
快訊／27歲警官公廁性侵少年被羈押！　懲處出爐
「我在修理人！」南投命案兇嫌交保　死者繼父：司法就是這麼爛
浩子罕火大變臉！一席話「改變國宴御廚」：以為我在錄節目嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

被蔣萬安批評改變人設　黃珊珊暗諷：我的出生「從不攀附他人」

被控冒用名義挺林佳龍！李威爾提告　點名藍營「梗圖汙衊」

侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

選戰「3個告別」　徐定禎喊：翻轉苗栗，下架國民黨！

被藍營點名擋疫苗　沈榮津「我不會去擋」：原廠只賣給政府

林佳龍不畏敵方陣營檢驗　盼侯友宜「別再躲在小雞後面」

陳時中狀況連連！專家直指「搶年輕族群失敗」：不斷累積負面印象

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

被蔣萬安批評改變人設　黃珊珊暗諷：我的出生「從不攀附他人」

被控冒用名義挺林佳龍！李威爾提告　點名藍營「梗圖汙衊」

侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

選戰「3個告別」　徐定禎喊：翻轉苗栗，下架國民黨！

被藍營點名擋疫苗　沈榮津「我不會去擋」：原廠只賣給政府

林佳龍不畏敵方陣營檢驗　盼侯友宜「別再躲在小雞後面」

陳時中狀況連連！專家直指「搶年輕族群失敗」：不斷累積負面印象

台灣精品領軍台灣智慧機械業者　前進德國斯圖加特金屬加工展

生日不快樂！哈利服喪「低調迎38歲」　專家：是修復兄弟關係契機

iPhone 14明開賣！電商第二波優惠懶人包　首日拚早上訂下午到

新郎怨妻NG生活習慣！黃子佼藉機虧「耿如就是這樣」

國民黨轟柯文哲發敬老愛心660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

先探／超級美元風暴　台股應變計畫

女王國葬為國定假日！　英國麥當勞宣布「所有門市」暫停營業

37歲實現財富自由　雷軍登央視自曝：18歲就立志影響全世界

賴清德從政至今救8人　飛到國外差點又變「賴醫生」

吳子嘉預測陳時中策略　黃珊珊：不覺得免治馬桶、盜圖可獲年輕票

巨蜥「被狗嚇到」緊抱電線桿　汪飼主急叩救援：怕牠觸電

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

快訊／民眾身體不適　賴清德追上救護車關心

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

快訊／周玉蔻嗆「公布蔣孝嚴當年開房間醜聞」！　蔣萬安回應了

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

北市要發660元　柯文哲證實了

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

更多熱門

相關新聞

侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

副總統賴清德15日為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選時痛批，新北市長侯友宜施政不斷退步。對此，新北市政府副發言人羅婉庭表示，賴清德難得回到自己的故鄉，非但沒展現中央地方齊心協力，反而忙著片面曲解數字，為救黨籍參選人的選情，漠視基層公務員日以繼夜為市政打拚的辛勞，更呼籲「賴清德別學壞，別靠抹黑救林佳龍選情。」

林佳龍不畏敵方陣營檢驗　盼侯友宜「別再躲在小雞後面」

林佳龍不畏敵方陣營檢驗　盼侯友宜「別再躲在小雞後面」

幕後／蔡英文對林佳龍虧欠又疼惜　強力輔選不會讓侯友宜躺太舒服

幕後／蔡英文對林佳龍虧欠又疼惜　強力輔選不會讓侯友宜躺太舒服

工會稱挺林佳龍遭爆「冒用」　葉元之揭採通批林陣營說謊

工會稱挺林佳龍遭爆「冒用」　葉元之揭採通批林陣營說謊

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜　「為了新北要支持林佳龍」

火力全開！　賴清德拿數據轟侯友宜　「為了新北要支持林佳龍」

關鍵字：

多元計程車工會林佳龍李威爾

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

26歲男星消失8年在跑外送

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面