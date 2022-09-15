被控冒用名義挺林佳龍！李威爾提告　點名藍營「梗圖汙衊」

▲李威爾向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

記者李姿慧／台北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍昨(9/14)出席「多元計程車司機工會挺林佳龍」活動，意外捲入工會之爭，北市多元化計程車產業工會發言人譚傳紹控挺林的李威爾「冒用」工會名義，李威爾則拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴，並稱藍營若續做梗圖汙衊，也將提告。

民進黨新北市長候選人林佳龍昨(9/14)出席「多元計程車司機工會挺林佳龍」活動，端出多項友善計程車牛肉政見，未料事後竟被控造勢造假，台北市多元計程車產業工會稱與林佳龍同場的李威爾冒用工會理事長名義，將對李男保留法律追訴權，不過李威爾反控對方工會蹭熱度，李威爾強調，他在活動上只說他是台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長，卻被刻意惡意抹黑說盜用毫不相關工會理事長抬頭，台灣這個社會真的病了。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾今(9/15)再度發出聲明，指「台灣數位平台預約接送從業人員產業工會」從事多元計程車司機服務，目前會員人數有600人，會員皆為多元計程車司機，每一位入會會員皆必須提供身分證、職業駕照、計程車執業登記證、車輛行照作為加入工會身分依據，為工會合法立案，「台灣數位平台預約接送從業人員」即為多元計程車的一種，因此簡稱多元計程車工會，並無不妥，前面也從未掛上「台北市」多元計程車工會。

▲李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

李威爾指出，台灣數位平台預約接送從業人員產業工會自發性發動挺林佳龍，甚至號召40位司機於車輛上張貼林佳龍文宣，是因林佳龍擔任交通部長期間，解決傳統計程車與Uber的經營分歧，以「多元計程車」方案，走出國際先例，讓所有計程車司機不必擔心生計，挺做事的人，除了自發也是自費。

李威爾說，多元計程車的名字，並不屬於特有專利，也無意冒名，有心人士蓄意做文章，甚至有國民黨無知政治人物隨之起舞，他人已經於9/14晚上到警察局針對台北市多元計程車工會理事長以及該工會發言人正式提出告訴。

針對國民黨新北市議員葉元之，以及台北市議員王鴻薇加入戰局，李威爾表示，葉元之及王鴻薇未經查證，竟直指本工會為假工會，甚至大肆宣傳本人是假理事長，無視也不查證記者會現場從業司機的身份，即進行錯誤誤導，顯見台灣政治風氣敗壞，試圖用輿論打壓基層計程車司機。

▲李威爾拿出台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長證明，向警方報案提出妨害名譽告訴。（圖／李威爾提供）

李威爾點名2人未經查證就胡亂散撥錯誤資訊，完全不去思考檢討他們平常有幫這些基層勞工做了什麼？而是胡亂引用未經查證的訊息，到處穿人小鞋，不斷散撥錯誤訊息，這種行為有失一個政治人物的格調，甚至讓人深感不齒。

李威爾指出，若葉元之及王鴻薇持續不澄清，繼續做梗圖散佈，他也會對這二人提出告訴。