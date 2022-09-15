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侯友宜發言人批賴清德「別學壞」　莫靠抹黑搶救林佳龍選情

▲▼副總統賴清德陪同新北市長候選人林佳龍前往板橋深丘福德宮參香。（圖／記者李毓康攝）

▲副總統賴清德陪同新北市長候選人林佳龍前往板橋深丘福德宮參香。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德15日為民進黨新北市長參選人林佳龍輔選時痛批，新北市長侯友宜施政不斷退步。對此，新北市政府副發言人羅婉庭表示，賴清德難得回到自己的故鄉，非但沒展現中央地方齊心協力，反而忙著片面曲解數字，為救黨籍參選人的選情，漠視基層公務員日以繼夜為市政打拚的辛勞，更呼籲「賴清德別學壞，別靠抹黑救林佳龍選情。」

針對賴清德質疑侯友宜市政成績，羅婉庭表示，根據平面媒體3月份的六都施政滿意度調查，侯友宜90.9％居冠，在滿意度和不滿意度成績，侯友宜一枝獨秀，是唯一滿意度破9成、不滿意度唯一個位數的六都首長。另根據網路媒體《ETtoday新聞雲》5月份針對「後蔡英文時期」10大政治領袖的調查分析中可見，有高達77.5%民眾認為侯友宜最有潛力政治領袖，且8月中媒體民調中，侯友宜支持度更是拿下89.1％高支持度。

對於市民最在乎的治安部分，羅婉庭指出，新北市去年囊括警界奧斯卡獎「國家警光獎」五大項第一名，包括犯罪偵查、犯罪預防、改善交通、綜合規劃，以及在個人組第一名；且在防疫滿意度上，侯友宜更是連續多次拿下六都第一。

至於賴清德質疑新北市人口外移，羅婉庭表示，疫情爆發後，許多在國外工作的民眾，考量旅途風險、檢疫、隔離等成本，選擇暫不回國，多數直轄市人口均為負成長，不少新北市民因滿2年未入境戶籍被遷出。然而，根據內政部8月份公布上半年全國遷出人口統計，總計遷出人口約65.9萬人，代表全台近66萬人戶籍在移動，六都中最「吸引人」的縣市為新北市，全國有4.6萬人移入新北市，其中來自台北、桃園的人口多。

「賴清德副總統不需急著扭曲數據穿別人小鞋，數字會說話，對事不對人。」羅婉庭也呼籲，接下來要到新北市輔選的府院黨人士，勿再為了救選情，輕易的抹煞基層公務人員及1032位里長過去一整年來的努力。

羅婉庭強調，如同侯友宜所說，最重要是全力拚市政，把握最後這一段時間努力衝刺，讓市民滿意，把握當下、務實做好每一件事，讓新北市政進步，這才是作為市長角色最該關心的。

賴清德今天首站輔選就到新北市，重砲痛批「市政退步」，指侯友宜雖為《遠見雜誌》評選的五星市長，但2020至2022這三年，從醫療衛生、環保、道路交通、消防公共安全第一名、教育第二名、 觀光第四名、經濟就業第五名、治安第九名，逐年退步，到了2022年沒有一項第一名，只有醫療衛生第三名、環保第五名，其他的都退到第10名以外，治安更退到第17名。

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