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不滿醉兄大鬧靈堂　親弟聯手堂弟殺了他！高院因這理由再輕判

▲▼命案,殺人,謀殺,刀,示意圖。（圖／視覺中國）

▲汐止施姓男子聯手堂弟殺害親兄，二審予以輕判。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市汐止區施姓男子，2021年父親節前夕，不滿二哥酒醉在亡父靈堂大鬧，竟與17歲堂弟聯手將二哥綑綁，並持啞鈴重擊頭部再以延長線將人勒斃，堂弟移送少年法庭、施男則被依殺人等罪。一審認為施男「情堪憫恕」，輕判8年。案經上訴，高等法院二審15日駁回上訴，仍輕判施男8年。可上訴。

判決指出，死者有酗酒惡習，酒品不佳，曾多次發生喧鬧、砸毀物品的狀況，施男與母親承受二哥飲酒後鬧事之壓力，早已心力交瘁、疲憊不堪，甚至還曾經報警將二哥強制送醫。

父親於去年8月初過世，二哥因父喪情緒不佳，更是連續多日飲酒，一直處於酒醉狀況。二哥於8月7日上午仗酒使氣，在亡父靈堂前大聲咆嘯、破壞靈堂物品，母親就要求施男休假在家照顧二哥，以免二哥再度破壞靈堂或有其他失控行為。當天傍晚，酒醉的二哥又拿出木棍敲擊自己頭部，施男趕緊上前制止，最後跟未成年的堂弟，聯手以繩索、鐵鍊、腳銬及皮帶，將二哥綑綁固定於木椅上，還以毛巾矇住二哥雙眼，並以膠帶纏繞、封住嘴巴。

二哥被綁縛許久，到了晚間11點多持續吵鬧，還以撞擊的方式，企圖掙脫木椅。酒醉的二哥最後更對施男與堂弟恫嚇：「我會殺了你們！」施男二人擔心日後遭到二哥報復，也為長期處理二哥酒醉鬧事而心煩，施男就對堂弟說：「沒救了，要處理掉」，堂弟也應允：「好。」二人就拿啞鈴砸二哥頭部多次，最後以延長線絞殺二哥。殺人後施男與堂弟清洗現場血跡，並將屍體載到附近的廢棄鐵皮屋丟棄。家人因多日沒看到二哥，察覺有異，檢視監視器畫面後才赫然發現，報警逮捕施男與堂弟。堂弟因為成年被移送少年法院處理，至於施男被依照殺人罪嫌聲請羈押獲准，最後檢方提起公訴。

一審士林地院審理後，認為施男是家中最小的弟弟，兩個哥哥均無正常工作，又經常吵架鬧事，都由施男負責調解，施男也是家中經濟支柱，也經常資助二哥。而遇到父喪期間，哥哥又喝酒鬧事，最終施男無法負荷傷心、恐懼、疲累等負面情緒，才會殺害二哥，犯罪情狀確實「情堪憫恕」，予以減刑。此外，母親也求情說「他是我的支柱，希望能判處最輕之刑，讓小兒早點回來我身邊盡孝道。」一審因此輕判有期徒刑8年。

案件上訴二審，高等法院審理後，也認為本案確實情堪憫恕，因此駁回檢辯雙方上訴，維持8年的刑度。

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