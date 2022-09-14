退撫新制追繳貪污定讞退休金　追回貪法官林德盛734萬退休金

▲前法官林德盛貪污，遭追回734萬餘元退休金。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮高分院前法官林德盛因收取賄賂10萬元，遭判刑10年定讞。不過他在案發後搶辦退休，領走退休金734萬餘元。銓敘部之後依照新修正的《公務人員退休資遣撫卹法》，向林德盛追繳退休金，林德盛不服，打起行政訴訟，最高行政法院最後判決銓敘部有理，不須給予林德盛退休金。全案確定。

林德盛的案例，是《公務人員退休資遣撫卹法》2016年修正施行後，首位遭成功追繳退休金的貪污法官。該法第79條新規定，涉貪公務員被判7年以上至死刑者，剝奪全數退休金；判刑3到7年，減少50％；判2到3年，減少30％；判1到2年，減少20％；1年以下刑期不受影響；另若判刑3年以下受緩刑宣告，期滿未經撤銷，也不用被追繳。該法於2018年7月施行上路。連帶也影響《法官法》修正司法官涉案停職期間薪水追繳的規定，並於2019年施行。

林德盛在2006年間審理一起毒品案件時，利用父喪收受被告家屬以「奠儀」名義賄賂台幣10萬元，將被告從一審10年改判為無罪，且在宣判前將結果轉告給家屬。最高法院審理後2019年11月間將林德盛判刑10年，併科罰金120萬元定讞，林德盛已經入監服刑。但他在事發後，2012年間就搶辦退休，當時就領走退休金734萬餘元。

銓敘部於《公務人員退休資遣撫卹法》新法施行後，就發函向林德盛追繳這筆退休金。林德盛不服，打起行政訴訟。但一審台北高等行政法院駁回，林上訴二審，最高行政法院審理後，也認為銓敘部於法有據，駁回林的請求，全案確定，林德盛734萬餘元退休金必須全數追回。

至於《法官法》補漏洞的作法也發揮效用，前述提到追繳薪水的部分，遭法院判決批評「出賣檢察官靈魂」的前檢察官詹昭書遭判刑10年定讞，他2011年間就辦理停職，到退休轉任律師前，領走上百萬元的薪水，可望追回。不過可惜的是，被稱為「史上最貪女檢」的陳玉珍，長期向電玩業者收賄2300萬元，2019年2月間遭判12年定讞；她的部分因修法來不及趕上，無法追回她領走的1百多萬元薪水。