「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

▲男子傳訊息騷擾離婚婦人，竟被打死。此為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

新北市吳姓男子見到分租套房的林姓婦人剛離婚，竟傳LINE騷擾婦人，還寫下不堪入目的「我想O你」、「往你子宮內O」等字眼，婦人不滿，竟召集親友痛毆吳男，將他打死。一審將婦人與5名親友分別判處10年到4年不等刑期，案經上訴，高院二審14日駁回上訴，維持一審刑度。可上訴。

判決指出，林婦與黃姓前夫原本居住在新北市新店區某社區大樓，前夫將房子分租成多間套房，分別租給熟識的朋友、親人。其中吳姓男子原本為黃姓前夫的朋友，與母親一同承租套房居住，吳男因此得知林婦與黃姓前夫離婚。

案發於2021年4月間，林婦在工作時突然收到吳男以LINE傳來的訊息，內容寫道「我想O妳林OO只要能O到你我此生無憾我會O到妳喊不要的然後用力的往你子宮裡內O」，林婦不滿，轉告前夫，但前夫不相信。林婦再找上胞弟與其他友人，其他友人隨即以林婦可能遭性侵害為由，召集7、8人帶著鐵棍、木棍等兇器，深夜聚集到吳男居住的社區外。

林婦帶領眾人上樓，眾人見到熟睡中的吳男後，不由分說，棍棒齊下，一陣痛毆，吳男被打到渾身是血，倒臥地上。最後林婦打電話報警，謊稱吳男因突然抓狂、不斷用頭撞牆壁而倒地不起、躺臥血泊之中，眾人則趁隙離去。警方到場後，將吳男送醫，吳男最後因外傷性顱骨骨折併硬腦膜下腔出血、蜘蛛膜下腔出血、肺挫傷等傷害，治療多日後宣告不治。全案經檢警單位調查後，查出林婦等6人涉案，依照殺人罪嫌提起公訴；另外2名參與的少年則送少年法院處理。

一審法院審理後，改認定林婦等人犯「傷害致死罪」，分別判刑10年到4年不等刑期，其中主謀林婦判刑7年4月，召集眾人的林婦胞弟則是重判10年。案經上訴，高等法院二審審理後14日宣判，駁回檢辯雙方上訴，維持一審刑度。可上訴。