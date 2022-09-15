欠8千元少年慘遭凌虐還遭性侵　高院加重判10年2月+8年2月

▲少年被痛毆，甚至還被性侵。 此為示意圖。 （圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市少年小印（化名）因積欠徐姓少年8千元債務，徐姓少年竟烙人前來討債，眾人痛毆小印，還開車輾過小印的手掌，甚至在傷口撒尿，更有人拿草梗性侵小印。 一二審法院均重判，高院更一審審理後，14日將陳姓主嫌等人，分別重判10年8月、10年等重刑。

判決指出，小印因與徐姓少年有債務問題，雙方相約20202年4月間凌晨1時許，在新北市三重區某速食店談判，徐姓少年不滿談判沒結果，同夥當場就取走小印手機，並將小印強押到友人謝姓男子住處，一夥人開始凌虐小印，除了拳打腳踢以外，還以燒燙鋼圈燙小印臀部，又威脅小印吃衛生紙及戴工地帽跳舞。

沒多久，徐姓少年又找了陳姓男子前來，陳男一夥人隨後開車將小印載到新北市五股區疏洪沼澤公園，加倍凌虐。 他們徒手、腳踢、持安全帽、持金屬球棒毆打小印，並將她脫光，全身噴漆； 另外還拿出手槍，逼小印含住槍口； 甚至將小印踢落山坡。 陳男更開車壓過小印的手掌，並在小印傷口撒尿。 期間也有人持草梗，性侵小印。 小印被凌虐3個多小時後，一直到清晨5點眾人離去後，他才爬到路邊，路人趕緊將他送醫。 檢警循線逮捕陳男等8人，其中未成年人部分移送少年法院，陳男等5人被依照強盜、傷害等罪嫌提起公訴。

一審法院重判後，二審法院認定主嫌陳男犯下「成年人與少年共同犯以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，這部分重判9年，另犯「成年人與少年共同故意對少年犯攜帶兇器結夥強盜罪」，這部分重判8年2月，合併定應執行11年6月。 其餘共犯也分別遭判刑11年4月到7年2月不等刑期。 案件上訴最高法院，最高法院認為小印是否遭草梗性侵部分，有必要重新調查，撤銷發回更審。

高等法院更審審理後，認定確實有多人持草梗性侵小印，因此做出改判。 其中陳男部分犯下「共同攜帶兇器強制性交而凌虐罪」，這部分重判10年2月，另犯「成年人與少年共同故意對少年犯攜帶兇器結夥強盜罪」，這部分仍判8年2月。 另外楊姓共犯也分別遭判刑10年與8年，其餘2共犯也遭判刑。 可上訴。