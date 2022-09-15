　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

欠8千元少年慘遭凌虐還遭性侵　高院加重判10年2月+8年2月

▲▼殺人,謀殺,命案。 （圖／CFP）

▲少年被痛毆，甚至還被性侵。 此為示意圖。 （圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市少年小印（化名）因積欠徐姓少年8千元債務，徐姓少年竟烙人前來討債，眾人痛毆小印，還開車輾過小印的手掌，甚至在傷口撒尿，更有人拿草梗性侵小印。 一二審法院均重判，高院更一審審理後，14日將陳姓主嫌等人，分別重判10年8月、10年等重刑。

判決指出，小印因與徐姓少年有債務問題，雙方相約20202年4月間凌晨1時許，在新北市三重區某速食店談判，徐姓少年不滿談判沒結果，同夥當場就取走小印手機，並將小印強押到友人謝姓男子住處，一夥人開始凌虐小印，除了拳打腳踢以外，還以燒燙鋼圈燙小印臀部，又威脅小印吃衛生紙及戴工地帽跳舞。

沒多久，徐姓少年又找了陳姓男子前來，陳男一夥人隨後開車將小印載到新北市五股區疏洪沼澤公園，加倍凌虐。 他們徒手、腳踢、持安全帽、持金屬球棒毆打小印，並將她脫光，全身噴漆； 另外還拿出手槍，逼小印含住槍口； 甚至將小印踢落山坡。 陳男更開車壓過小印的手掌，並在小印傷口撒尿。 期間也有人持草梗，性侵小印。 小印被凌虐3個多小時後，一直到清晨5點眾人離去後，他才爬到路邊，路人趕緊將他送醫。 檢警循線逮捕陳男等8人，其中未成年人部分移送少年法院，陳男等5人被依照強盜、傷害等罪嫌提起公訴。

一審法院重判後，二審法院認定主嫌陳男犯下「成年人與少年共同犯以強暴使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪」，這部分重判9年，另犯「成年人與少年共同故意對少年犯攜帶兇器結夥強盜罪」，這部分重判8年2月，合併定應執行11年6月。 其餘共犯也分別遭判刑11年4月到7年2月不等刑期。 案件上訴最高法院，最高法院認為小印是否遭草梗性侵部分，有必要重新調查，撤銷發回更審。

高等法院更審審理後，認定確實有多人持草梗性侵小印，因此做出改判。 其中陳男部分犯下「共同攜帶兇器強制性交而凌虐罪」，這部分重判10年2月，另犯「成年人與少年共同故意對少年犯攜帶兇器結夥強盜罪」，這部分仍判8年2月。 另外楊姓共犯也分別遭判刑10年與8年，其餘2共犯也遭判刑。 可上訴。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone 14開賣倒數！　各大電信優惠一次看
梅根氣瘋了！亞契不會獲封殿下　查爾斯三世僅授王子身份
快訊／民眾不適送醫急救！　賴清德追上救護車
快訊／22歲高職生租屋處失去心跳！　警消破門搶救
營養午餐「班班吃石斑」來了！　最快月底上路
闖空門性侵8女逃22年！女星外傭也遭欺辱　孤狼淫賊慘了
封殺！　英女王國葬「又增3國」被列黑名單
果粉昨晚就排隊了！　搶iPhone 14「現場照曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

不滿醉兄大鬧靈堂　親弟聯手堂弟殺了他！高院因這理由再輕判

偷太多了！贓車用完就丟　花蓮通緝犯遭逮…哪裡偷的都忘了

東門豬肉公主再開吉！他嗆「胸大無腦＋婊子賣肉」...這下慘了

快訊／南投男遭毆頭10分鐘亡　主媒「找嘸人籌錢交保」遭羈押

女客拿手機猛拍她...超商正妹店員嚇壞急報警　結局超展開

快訊／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門緊急送醫搶救

惡鄰「防火巷蓋鐵皮」50度熱氣狂射　害住戶憂鬱！市府僅能列管

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

不滿醉兄大鬧靈堂　親弟聯手堂弟殺了他！高院因這理由再輕判

偷太多了！贓車用完就丟　花蓮通緝犯遭逮…哪裡偷的都忘了

東門豬肉公主再開吉！他嗆「胸大無腦＋婊子賣肉」...這下慘了

快訊／南投男遭毆頭10分鐘亡　主媒「找嘸人籌錢交保」遭羈押

女客拿手機猛拍她...超商正妹店員嚇壞急報警　結局超展開

快訊／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門緊急送醫搶救

惡鄰「防火巷蓋鐵皮」50度熱氣狂射　害住戶憂鬱！市府僅能列管

恩爸收國賠公文飆罵新北市府「胡說八道」　侯友宜：理解家屬心情

北中南豪宅聚落近1年房價PK　高雄美術館年漲26%奪冠

許維恩「脫到剩內衣」照鏡被拍火辣畫面！王家梁站後面盯著看羞爆

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

換公司年薪成長「85萬→175萬」！妻不屑喊2句　工程師心寒

萌弟討親親！比特犬「甜蜜喇舌」閃瞎媽　網讚：只有不會教的主人

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

兩任老闆都種族歧視！保羅無奈發聲　NBA主席未驅逐薩佛有苦衷

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

交通迷騎重機被輾死　摯友痛心發聲

即／高雄「船舶出入港區」驚見全裸女浮屍！

男遭毆頭10分鐘亡　虛弱送醫畫面曝

「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

把錢看太重　冠軍青年自曝逃出KK園區

台中民宅爆炸　竟是因「電土催熟」水果

21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

快訊／貢寮衝浪客失蹤　海巡凌晨尋獲遺體

即／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門搶救中

嘉義翁蒜頭大橋騎腳踏車遭追撞　送醫不治

更多熱門

相關新聞

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

慶生飲酒吸笑氣　女驚覺被10人「趁機連結」

1名年輕女子前年到朋友工作的酒吧舉辦慶生趴，眾人喝得不過癮，等店歇後，又轉戰友人家中吸笑氣，女子事後聽說自已在續攤時和至少10名男子發生關係，報警驗傷提告。台北地檢署調查，事發前半小時，朱男持手機拍下女子的畫面，已經是意識不清，說話語無倫次，認定確有三名男子和女子發生關係，因此依趁機性交罪起訴朱男和彭男，另名少年由少年法庭審理。

21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

21歲妹慘遭拘禁「2男輪流性侵」　開價40萬賣泰國

少年墜落90m深岩縫　醒來不知為何裸體

少年墜落90m深岩縫　醒來不知為何裸體

亂倫性侵13歲外甥女　她「痛到拒絕和解」

亂倫性侵13歲外甥女　她「痛到拒絕和解」

男室友傳訊離婚婦遭打死　二審判刑

男室友傳訊離婚婦遭打死　二審判刑

關鍵字：

法律人權少年債務草梗性侵更審高等法院凌虐

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

26歲男星消失8年在跑外送

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面