漁獲糾紛他幫朋友出頭！霰彈槍轟肚奪命　二審撤銷無期改判18年

▲男子謝啟文被控持霰彈槍射殺張姓男子，一審被判無期徒刑，經上訴二審，台南高分院撤銷原判決改判18年，本案可上訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

楊姓男子和張男有漁獲糾紛，楊由男子謝啟文陪陪同往台南市七股區，與張姓男子談判，謝啟文持土製鋼管霰彈槍，槍擊張男致其身受重傷送醫不治，一審被依殺人罪、槍砲罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，台南高分院15日上午宣判，改判謝啟文18年，褫奪公權8年，本案可上訴。

一審判決書指出，謝啓文（25歲）犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑6年，併科罰金新台幣12萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日。應執行無期徒刑，併科罰金新台幣12萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，褫奪公權終身。

謝啓文於103、104年間某日，在不詳地點自友人處取得具殺傷力之非制式手槍1支、經拆解之非制式手槍1支、具殺傷力之鋼管槍2支、槍枝組成零件金屬彈匣1個、已貫通之金屬槍管1支，及具殺傷力之子彈、霰彈各1顆後而持有之。

2021年9月29日晚上11時許，謝啓文應友人楊男（另經檢察官為不起訴處分）邀約一同開車前往台南市七股區台17線西側支道與市道173線道路交會口旁，與被害人張男談判，張男到場後即持電擊棒追打楊男。

楊男向謝啓文求援，謝啓文前已知張男尋釁楊男而心生不滿，見狀即持藏放在車內之鋼管槍（槍膛內有散彈1發）朝向張男，張男上前奪槍的過程中，謝啓文將霰彈槍擊發，擊中張男右上腹，造成右側血胸、肝、橫膈膜出血等傷害。張男因右上腹接近性散彈槍傷合併骨折、內臟撕裂傷及大出血，導致低容積性休克，形成多重器官衰竭，不治死亡。

法官審理時，謝啟文坦承非法持有槍彈及持鋼管槍朝被害人射擊，但否認有殺人犯行，法官認為謝啟文具有不確定之殺人故意甚明，故認殺人事證明確判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴二審，台南高分院撤銷一審判決，改判18年，褫奪公權8年，本案可上訴。