政大男廁「陳時中凝視」嚇到挫屎　陳時中親回：符合校規就可以

▲政大男廁隔板出現陳時中頭像，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前PO出免治馬桶宣傳影片，引來外界聯想到電影「熔爐」裡的片段，遭質疑把性騷擾當有趣，近日有政大學生將陳時中照片貼在男廁隔板上，學生自稱看到「嚇到挫屎」，引發網路熱議。對此，陳時中15日上午受訪說，學校有學校的校規，如果符合就可以，他不會在意。

陳時中今天上午出席競選市長美容美髮業後援會成立大會前受訪時，被問及政大學生二創，是否擔心流失年輕選票？陳表示，學校有學校的校規，學生自己符合校規就可以，他對這種東西不會在意。

至於政大畢業的國民黨台北市長參選人蔣萬安今天稱讚「學弟有創意」等語，陳時中笑說，「他覺得有創意，那以後別人創意在他身上的時候，就要請大家多包涵了」。

此外，有媒體追問，陳時中說要以得票率超過50%為目標，但是藍營酸「支持周玉蔻，票投陳時中」，陳如何看待？陳說，任何媒體新聞人都是一個獨立自主的個體，自己對自己的言論負責，在外面的人不需要把誰跟誰兜在一起，他想這個是不好的。

另對於台北市議員徐巧芯狂打「盜圖」爭議，但卻被爆出過去在臉書使用的圖片也曾「盜圖」，是否是雙重標準？陳時中直言，對啦，她常常做這種事情，自己也不想批評。