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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰勸退疫苗採購？　藍黨團點名沈榮津致電民間「不要為政府找麻煩」

▲▼南韓一名12歲學童遭誤打輝瑞BNT疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲疫苗採購爭議延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露去年採買疫苗過程，指政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發各界質疑政府故意刁難，而行政院則發出聲明強調絕無阻擋民間採購疫苗。不過，國民黨團14日召開記者會，稱去年工商協進會有意捐贈250萬劑的BNT疫苗，卻被時任行政院政務次長薛瑞元跟行政院副院長沈榮津搓掉，沈榮津更致電給當時的工商協進會理事長林伯豐，稱「不要為工商協進會找麻煩，不要為政府找麻煩」。

國民黨團總召曾銘宗指出，去年6月期間工商協進會想要捐贈疫苗，6月15日他協助洽詢衛福部企業輸入疫苗條件流程，6月17日他安排工商協進會秘書長范良棟去見薛瑞元請教細節，當時衛福部國會聯絡人回覆，薛瑞元知道這件事，隔天他再打電話問安排沒，對方沒接，所以他簡訊問說薛瑞元一直沒給時間，麻煩確認，但之後就沒下文，到了6月19日，林伯豐就接到沈榮津電話，說不要為工商協進會找麻煩，不要為政府找麻煩。

國民黨團提出三點要求，首先，要沈榮津瑀薛瑞元出來面對，為何要阻擋民間採購疫苗？第二，行政院日前說，疫苗採購沒有官員阻擋，如今應出面道歉；最後，這次的指控都有證據，如有不服，歡迎提告。

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