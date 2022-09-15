快訊／周玉蔻嗆「公布蔣孝嚴當年開房間醜聞」！　蔣萬安：民眾智慧高不會被影響

▲蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

資深媒體人周玉蔻14日表示，自己近期批評慈濟等言論與民進黨台北市長參選人陳時中無關，並向國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴喊話，要他約束好兒子，否則將公開過去醜聞。對此，蔣萬安回應，這都是20幾年的事情了，相信台北市民的智慧、格調、水準極高，不會被影響，年底一定會選出符合期待的市長。

周玉蔻昨日透過臉書發文開轟蔣萬安，直指近期自己對慈濟的批評言論與陳時中無關，並警告「乳臭未乾的蔣萬安，請停止胡亂攀扯！」甚至向蔣孝嚴喊話，「約束好你那不長進、沒出息的兒子！若蔣萬安再惹翻我，你當年晶華飯店開房間，寫字條承諾和太太黃美倫離婚的醜聞真相，緋聞女主角等，一一搬上枱」。

蔣萬安今日前往內湖拜會陳義洲議員，會後媒體問到此事，他回應，陳時中選擇跟誰站一起是他的決定，但自己選擇跟慈濟還有台灣人民站在一起，不怕被抹黑抹紅抹黃，相信市民格調跟水準極高，不會被影響。

蔣萬安指出，慈濟捐贈500萬劑疫苗給民眾，是穩定民心的宗教團體，但現在被打成中共同路人甚至污衊證嚴法師，台灣人民不會接受。

媒體追問，周玉蔻所說的父親醜聞，過去是否有聽父親聊過？蔣萬安說，這都是20幾年的事情，現在大家認為的是，要將過去疫苗採購還原真相，現在用各種抹黑、造謠，無法掩蓋阻擋疫苗、罔顧人命、護航高端的事實。

媒體也問到，對於周玉蔻這樣攻擊，選情是否受到影響？蔣萬安也再次強調，相信市民的智慧、格調、水準都是極高的，在年底選戰，一定會選出符合期待的市長。

