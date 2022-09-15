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4個月兵役恐「延長為一年」！前立委分析：這些人是第一批

▲▼立法委員郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

▲郭正亮認為，4個月兵役很有可能延長為1年，第一個中的就是95年出生的男性。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

美國參議院外交委員會14日將審議《台灣政策法案》草案，其中包含4年內提供台灣45億美元的武器、安全援助，以及20億美元的軍事貸款等。對此，前立委郭正亮分析，若真的要將4個月延長到1年，國防部只要公告就可以，但應該不是立即實施，「之前有個討論就是說，可能第一個中的就是95年次的。」

《台灣政策法》全文長達107頁，內容包含4年內提供台灣45億美元的武器、安全援助，以及20億美元的軍事貸款等。而郭正亮先前就曾分析，《台灣政策法》並非《臺灣關係法》的加強版，而是新的法案，除了共同防禦、承認台灣以外，其他的事情都做了，包含「介入台灣軍事規劃」，以及執行細節等，全都寫在裡面。

郭正亮說明，駐美國台灣經濟文化代表處也將改為「台灣代表處」，並且台灣會成為非北約成員的主要夥伴，每個項目都十分敏感，美國國會將主導美台關係，提升到戰略清晰的程度。

▲▼立委郭正亮。（圖／記者李毓康攝）

▲郭正亮對《台灣政策法》進行分析，認為兵役可能延長為1年。（資料照／記者李毓康攝）

郭正亮14日在中天節目《綠也掀桌》上分析，依據法律規定，兵役期間為4個月到1年，若真的要將役期延長成1年，理論上不用修法，國防部只要公告就行。

不過，郭正亮說，若要增加女生當兵的選項勢必就要修法，因此是否要修法，仍取決於女生需不需要當兵。

郭正亮指出，若有許多人要當兵，營區勢必要擴大，這些需要時間，因此國防部可能先行公告，但可能訂下「日出條款」，不是立即實施，而是規範一個期限，時間到了就開始，「之前有個討論就是說，可能第一個中的就是95年次的。」

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