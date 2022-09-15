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他分析「台灣政策法」關鍵重點！　台美軍事融資機制將比照以色列

▲▼趙怡翔回應宋楚瑜相關記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙怡翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

美國參議院外委會審議通過《台灣政策法》（Taiwan Policy Act of 2022），這被視為繼1979年《台灣關係法》後，最重要的對台法案，將在短時間內有效提升台美在安全、經濟及政治領域上之合作。對此，前駐美代表處政治組長、民進黨市議員參選人趙怡翔15日表示，關鍵仍在即將成立的台美軍事融資機制。

趙怡翔指出，該法案確立台灣為美國非北約盟友及提倡駐美代表處更名的相關內容，不過從他的觀點，這些項目雖然重要，關鍵仍在即將成立的台美軍事融資機制。

趙怡翔表示，據法案內容，美國政府將在4年內撥款美金45億元協助台灣的裝備採購、訓練及其他項目，快速提升我們的整體作戰能力。換算下來，美國平均每年將提供台灣超過11億美元的資金（相當於台幣342億元），協助台灣國防。

趙怡翔說，這項法案若能如期通過，這相等於台灣2023國防部年度預算將從4151億元提升至4493億元，漲幅達8.2%。美國另外也會一次性撥款美金20億元（台幣622億）提供裝備融資及貸款保證，並額外強化台灣可能使用到的戰備庫存物資。

趙怡翔指出，此類融資機制過去以以色列為主；美國長期將以色列的安全視為自己的安全，願意出錢出力確保以色列的和平發展，「現在，台灣也可能被納入類似計畫，足以彰顯台海安全在美國人心中的重要地位」。

趙怡翔表示，無論是透過《台灣關係法》、《六項保證》或是現在正在被討論的《台灣政策法》，美方長期關注台海的和平與穩定，一向希望透過實質協助及交流，提升台灣的國防戰力，避免中國武力犯台的可能，這符合兩國之間的共同價值及長期利益。

他進一步指出，在《台灣政策法》裡面也含有許多較有象徵性的項目，包括呼籲美國政府同意美處更名、提升台灣的盟友定位，並且強化美國對我們在國際空間上的協助，這都對台美關係頗重要，也能讓民眾看到台美關係的實質升級。

不過，趙怡翔指出，如果要畫重點，這項法案的關鍵仍為軍事融資的項目，一方面提升台灣的國防資源，嚇阻中共犯台的可能，另方面升級台灣戰略地位，將台灣視為以色列同地位，這就是台灣民主未來的最佳保障。

他分析，接下來，美國國會會將《台灣政策法》視為必通過法案，儘快與眾議院協調議程，並併入美國必須通過的預算案裡面（最有可能為國防授權法NDAA），確保這法案能順利完成，並獲得拜登總統（Joe Biden）的簽署生效。

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