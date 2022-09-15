新北議會阻撓「囤房稅」？　勞動黨王正：20至39歲有一半買不起房

▲勞動黨主席及三位議員參選人集體赴新北市議會抗議。（圖／記者鄭文晴攝）

記者鄭文晴／綜合報導

勞動黨新北市議員參選人王正今日於新北市議會大門前召開記者會，黨主席吳榮元、新竹縣議員羅美文、新竹縣參選人許育綸也到場聲援。王正表示，此目的是為推動「居住正義」，因新北市議會多次阻撓「囤房稅」，造成20至39歲近一半的市民買不起房而「望房聲嘆」，若要逼出市場上的空屋，「應該比照空地稅，針對囤房大戶徵收5倍的房屋稅，才有辦法讓他們無力負擔釋出空屋。」

▲勞動黨新北市議員參選人王正。

王正指出，新北市2022的「房價所得比」高過12.85，「房貸負擔率」則達到51.45%，20多年前才只有30%多，20年來就增長了20%以上，「非常誇張」，再來過去5年來新北市的整體房租漲幅高達34.6%，是七都之中最高的，比最後一名足足多了14個百分點。除此之外，全新北市167.7萬戶住宅中，就有29.6萬戶是空屋，站比高達17.6%，這就是新北市三高「房價高」、「房租高」與「空屋量高」的問題，造成20至39歲市民當中，就有將近一半的年輕市民是買不起房的，「這就是我們青年在新北市望房聲嘆。」

王正接著說，房屋稅分為「自住住宅」和「非自住住宅房屋稅」，而「非自住住宅房屋稅」就是指擁有第四間房子以上。然而遺憾的是，2017年新北市議會才剛通過「房屋稅自治條例」，結果在2018年被30位新北市議員聯署提案，把非自住住宅房屋稅稅率從2.4%，調降至持有第4戶住宅徵收1.5%、持有第5戶住宅徵收2.4%、持有第6戶以上住宅徵收3.6%，然而該修正案在上半年會期仍受到新北市藍綠兩黨議員的惡意阻撓。

代表勞動黨在新北市第八選區參選的王正補充說，八都當中僅剩新北市沒有通過調高「囤房稅」，儘管按當前上述各縣市的方案，只有調高非自住住宅房屋稅稅率，而不調高目前不到市價20%的房屋標準單價及地段率等稅基計算基礎，「囤房稅」便無法對囤房大戶產生難以承擔的成本，進而將空屋釋放到市場。

▲勞動黨主席吳榮元抨擊藍綠金權政治阻撓囤房稅。

勞動黨主席吳榮元表示，2017年勞動黨新竹縣議員因新竹縣議會壓低囤房稅，憤而辭職向選民負責，「在台灣的地方議會政治歷史來說，為社會公益辭職的民意代表，勞動黨當年是首創的」，因為「我們知道議會政治就是要監督政府善，盡社會公共政策管理的監督機構」，所以議會應該是人民的殿堂。

吳榮元說，若議會沒有善於為市民把握社會公共政策，那麼「這樣的議會就不是人民的議會，而是金錢政治的共生體」，而安居樂業是社會願望，但新北市「高房價」、「高房租」與「高空屋」的問題越來越嚴重，「我們必需對症下藥，囤屋稅要提高，讓掌握房屋的財主承擔很大的社會成本，這樣就能讓房屋的市場供給大量增加，使得房價壓低下來。」

吳榮元指出，年輕世代的朋友要買房子相當困難，離鄉工作的人買不起房就只能租屋，「這也造成沒辦法安居，要怎麼樂業呢？」所以租金應該壓低，租金要有租金的稅率，來作為優待性的鼓勵，「很難想像新北市全台灣人口最大都會，我們人民的殿堂『市議會』敢把囤屋稅壓力來，這是與弱勢青年世代的朋友敵對，製造他們的生活困境。」

▲新竹縣議員羅美文。

新竹縣議員羅美文表示，勞動黨力爭的是「一個適合人生存的社會制度」，自己從事勞工47年，深深感受到台灣的民主根本是騙人的民主，「我們上班族做工人只有投票權沒有選舉權」，而20年前大學的畢業生進職場起薪是2萬多，20年後起薪也是2萬多，以前還能夠養家糊口，但現在「根本別想」，即使現在一個月有5萬塊也未必能養家糊口，「買不起房子誰敢結婚，就算結婚也不敢生小孩」，這都是台灣資本主義金錢治的扼制化，造成今天的現象。

▲勞動黨新竹縣竹北區議員參選人許育綸現場聲援王正。

新竹縣參選人許育綸表示，自己之前當竹北市民代表時就有發起聯署，希望縣議會可以把房屋稅率再上修回去，近幾年各縣市都有調高房屋稅率，目前也可以看到房價一直在飆漲，各縣市也都在維持居住正義跟進訂定房屋稅率，所以「新北市政府真的沒理由跟整個大環境對抗。」

▲勞動黨遞交承諾書給新北市議會的專委。（圖／記者鄭文晴攝）

王正再次呼籲，目前各縣市議會所通過的房屋稅的自治條例，就專家分析認為，這遠遠不足以逼出市場上的空屋，應該更進一步推出「囤房特別稅」，比照空地稅，針對囤房大戶徵收5倍的房屋稅，才有辦法讓囤房大戶的囤屋持有成本上漲，無力負擔便釋出空屋。

記者會最後勞動黨齊聲高喊，「新北市民好可憐，望房興嘆慘兮兮！新北空屋居高不下，供不應求推高房價！圖利建商，民代自肥，居住正義打假球！囤房重稅，自住輕稅，新北議會不要擋！居住正義囤房稅，新北議會不要擋！」並遞交承諾書給新北市議會的專委，「之後也會以正式的公文，給到所有的現任議員和參選人，讓大家一起共同支持推動，修改房屋稅率自治條例、通過囤房稅。」