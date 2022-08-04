品味設計的創意特調！「2022新一代特調展」　產學合作史上最多

▲台灣設計研究院於8月2日舉辦「新一代特調展」。（圖／翻攝自台灣設計研究院網站）

實習記者李鎮宇／綜合報導

台灣設計研究院與經濟部工業局合作，舉辦為期近兩個月的「新一代特調展」，展覽結合了「新一代設計產學合作」與「金點新秀設計獎」。活動內容包含多項優秀的創意設計，以及許多得獎佳作，好比多媒體作品與高齡化桌遊等等。這場展現年輕世代創意的盛事，於8月2日起在松山文創園區展出。

「新一代設計展」早在6月1日就於線上開展，至今累積80萬以上的觀看人數。經過2個月的準備，在松山文創園區舉辦實體展覽「新一代特調展」，開幕記者會在8月1日舉行，接著同時舉辦頒獎典禮，經濟部工業局長與教育部代表也出席現場。展覽日期從8月2日到9月25日，參加民眾可體驗到學生們的創意設計及熱情。

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所謂「特調」意為特別調製的飲品，表示獨一無二的品項，而這次展覽的目標，就是希望觀眾如同品嘗一杯獨特、專屬今年以及創意設計的「新一代特調」。此外，本次特展利用黑色紙管當作展台材料，並是能夠回收的材質，展現出堅固耐用與環保的理念，展區中還設計了穿線互動牆，「實線」象徵著學生與企業彼此間的合作。

▲本次特展期望觀眾如同品嘗一杯獨特、專屬今年的「新一代特調」。（圖／翻攝自台灣設計研究院網站）

今年特展作品除了「金點新秀設計獎」的最佳設計之作，還有循環設計/包裝設計特別獎、金點新秀贊助特別獎等得獎作，作品數達16件；此外，還有從500多件參賽作品中脫穎而出的36件優秀之作，分別為「新一代設計產學合作」的金、銀、銅得主。本次產學合作是跨領域的實驗平台，其號召了18間企業出題以及35所大專院校，以聯合國的永續發展目標為主題，參加學校與企業數為歷年來最多。

這屆的產學合作可謂相當豐富，包括下列金獎作品，分別是故宮和台達電子的「參光體驗」（互動性觀展體驗）、惠生大藥局的「掌中戲－預防失智銀髮桌遊」（結合傳統布袋戲與長照解方）、兒福聯盟的「那天晚上」（關於家庭關係的影音多媒體內容）。這些作品融合多元的題材與主題，並以截然不同的形式呈現，十分耐人尋味。

欲獲得「2022新一代特調展」的相關活動資訊，可洽「新一代設計展」和「台灣設計館」的平台網站，展場位置在松山文創園區的「台灣設計館」的01、02、04展區，歡迎大家前往參展。