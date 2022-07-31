農產品營養強化再升級！輔大2022生技展「4大亮點」一次看

▲輔大參展。（圖／輔仁大學）

記者曾筠淇／綜合報導

今年亞洲生技大展於7月28日至31日在南港展覽館舉辦，輔仁大學以「生技醫療創新研發」、「食品生技價值創造」兩大主題參展，共展出14項研發成果，並包含兩件互動式展出，展現輔大在生技醫療以及食品生技領域的實力。

食品科學系郭孟怡、謝榮峯、呂君萍及陳邦元教授團隊的技術，將台灣的農產品（大豆、黑米、雜糧等）保留富含營養素與機能性的成分，升級為永續發展的原料，成為產業實務現有的原料替代品，達到循環永續、環境永續的目標，正符合全球永續ESG潮流主題方向！此計畫更獲得國科會、經濟部及產業的共同支持（CITD產學合作研發類別）。

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而益生菌除了大眾熟知的改善腸胃道機能，還有由營養科學系劉沁瑜教授主持的益生菌改善生殖系統之研究，另外應用科學研究所梁耀仁教授的「食品封裝膠囊及調理裝置」，獨特技術也已獲得三個國家的專利獲證肯定。輔大以「生技醫療創新研發」、「食品生技價值創造」兩大主題，展出14項研發成果，跨及農產品永續、3D列印、益生菌及VR技術互動，展現生技食品及醫療實力。

輔大校長江漢聲指出，食品科學技術及教學檢測等應用都是輔大強項，盼能進入臨床試驗後，會擴及不同領域，年底也預計結合醫療技術、老年輔具、醫院教學用具、防疫病房及醫療資訊軟體，拓展業界合作機會。

副校長謝邦昌表示，輔仁大學這次展覽項目最強的四大亮點在於醫療教學3D列印，大幅降低教具成本，提升教學技術；VR虛擬實境技術，讓元宇宙與醫療生技結合，協助自閉症孩童進行日常訓練。

另外食品科學系蔡宗佑教授研究團隊發展台式泡菜益生菌，能強化肌耐力及牙周健康；郭孟怡、謝榮峯、呂君萍及陳邦元等團隊，結合大豆、黑米、雜糧等台灣農產品營養及機能價值，轉為永續原料。

輔大於亞洲生技展盛大展出，現場分兩大主題、14項研究成果，展現生技食品及醫療實力。

亮點一：超擬真「3D列印教具」突破大體老師限制

胸腔內科呼吸療組組長趙克耘表示，醫療教學上所使用的模擬器官教具一套動輒20多萬，如今由輔仁大學衍生企業「三創列印公司」所開發的「3D列印醫用擬真教具客製平台」，只需低於一半價格就能因應不同器官、不同質地的教具。

透過超擬真的3D列印器官，可以突破大體老師原有的使用限制和時效限制，逐步提高醫療教室的教具比重，不再只能仰賴大體捐助，就能讓醫療教學品質提高且更為成熟。 3D列印醫用擬真教具可以模擬不同質地的器官，大大降低教學成本。

亮點二：VR互動展區「元宇宙啟發自閉症兒童」

職能治療學系教授傅中珮與資訊工程學系教授徐嘉連跨域合作，設立VR互動式展區，以自閉症兒童日常生活訓練為主題，運用虛擬實境技術，結合醫學與資訊科技，引領孩子走進真實世界。

在VR世界中，不只可以讓孩子在房間內進行問答、聲音互動，還能透過文字指示進行辨識，並根據兒童的回答給予相應的程序回應，讓幼童在安全環境之下也能訓練危險及倫理安全技巧。透過VR技術進行虛實整合，幫助自閉兒童步入日常生活。

亮點三：台式泡菜益生菌提升肌力、減少牙周病

益生菌除了大眾熟知的改善腸胃道機能，還著重在運動能力的提升，在食品科學系蔡宗佑教授的研究裡還包括調節血壓、改善高血壓的認知功能障礙；另外營養系劉沁瑜教授主持的研究也包含益生菌改善生殖系統的功能。

目前透過益生菌的發酵與製程，還能幫助口腔健康改善，增加更多好菌，減少蛀牙跟牙周病發生，食品科學系透過工業化的製程也能放大到300億的菌數，並提供包裝食用。 有別於市售幫助腸胃道改善的益生菌，輔仁大學研發技術，還能改善口腔健康、增進運動能力。

亮點四：台灣農產品永續利用「營養強化再升級」

食品科學系教授郭孟怡表示，透過食品加工技術可以把農業的附產品發揮最大價值，輔仁大學跟彰化田中的產銷班第八班合作，蒐集黑米的米糠、斷米，保留營養素與機能性成份，重新再製成黑米糊。

製作後的米糊具有花青素且營養價值高，可供高齡者作為沖泡營養點心食用，未來也能過透過加工技術，針對幼兒等不同年齡層進行研發。食品科學系教授謝榮峯表示，透過「素食花青素蛋白機能複方」，未來能提供素食者及健身食用。

輔大更與大漢生技合作，將縣市使用完的豆渣進行充分消化，運用發酵、乾燥跟造粒技術，製作成「即溶性雜糧蔬菜發酵粉末」，可添加於嬰兒產品或飲料，讓廢棄物化身為適合國人的天然營養食材。

食品科學系發展團隊計畫此更獲得國科會、經濟部及產業的共同支持 ，透過升級為永續發展的原料，成為產業實務現有的原料替代品，達到循環永續、環境永續的目標。

輔大展區今年也安排共5場精彩有趣的演講，講題包含由元宇宙引領星星的孩子走進真實世界（29日）、視力色能智慧檢驗（29日）、吃出影響力—維持男性健康飲食秘訣（30日）、蔬果發酵活性成分之功效（30日）、科技體適能檢測及運動食品科（30日），讓參觀民眾可與教授近距離接觸，也期待憑藉此次生技展，除了展示輔大豐碩的研究成果以持續精進以外，也接軌全球讓世界看到台灣不容小覷的生技實力。