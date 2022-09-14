德仁天皇「收到英王室邀請函」！將出席女王國葬　繼位後首次出訪

▲德仁天皇與雅子皇后預計17日出訪前往英國，並出席伊莉莎白二世的國葬儀式。（圖／路透）。



記者王佩翊／編譯

日本政府14日宣布，德仁天皇與雅子皇后已經收到英國王室的邀請函，因此將親自前往英國參加女王伊莉莎白二世的國葬儀式，而這不僅是德仁天皇繼位後的首次海外出訪行程，也是日本時隔29年，首次安排天皇夫婦出席外國王室的葬禮。

根據《朝日電視台》報導，英國政府10日向日本皇室發送國葬邀請函，日本政府在詢問德仁天皇的意願後，安排出席細節，最終在14日對外宣布。而皇后雅子也將同行，兩人預計17日至20日到訪英國。相關內容將於16日的內閣會議中正式決定。

官房長官松野博一表示，「英國王室與我國皇室長期維持親密關係，伊莉莎白女王在位的70年間，曾與昭和天皇、明仁上皇以及天皇陛下3代進行交流。」

▲英國王室與日本皇室關係深厚，伊莉莎白二世也曾多次接見德仁天皇。（圖／路透社）



伊莉莎白二世的國葬儀式9月19日將於西敏寺大教堂舉行，目前女王的靈柩已經抵達白金漢宮，預計14日下午將移靈至西敏寺。

事實上，德仁天皇在英國牛津大學留學期間曾經多次被女王接見，飽受關懷與照顧，返國後更3度出訪英國。因此在德仁繼位後，伊莉莎白二世也曾邀請他與雅子皇后到訪英國，可惜因為新冠疫情爆發，遲遲未能成行，最終女王卻先一步離開人世。

此次出訪將是德仁天皇繼位後的首次海外行程。而日本天皇親自出席外國王室葬禮實屬罕見，此次將是史上第二次，由此可見日本皇室與英國王室的關係深厚。明仁上皇1993年曾出席比利時國王包杜恩一世的國葬，當時更是首位出席外國王室成員葬禮的日本天皇。

另一方面，先前曾表態出席女王國葬的日本首相岸田文雄已取消出訪計畫。