南韓外交舞台熱鬧到月底！尹錫悅會晤多國領導人　賀錦麗月底訪韓

▲尹錫悅前往英國駐韓大使館，針對女王伊莉莎白二世駕崩的消息致哀。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅18日起將展開長達7天5夜的海外出訪行程，首先將前往英國倫敦參加女王伊莉莎白二世的國葬，屆時將會與全球主要國家領導人碰面，接著則是飛往美國紐約出席20日的聯合國大會，當局正推動與美國總統拜登、日本首相岸田文雄展開會談，而美國副總統賀錦麗更選擇月底訪韓。

根據《韓聯社》，9月中旬、下旬對於南韓外交政治史上可謂相當熱鬧，英國女王國葬、一年一度的聯合國大會等給予今年甫就任總統的尹錫悅在外交舞台上嶄露頭角的機會，尹錫悅決定帶著妻子金建希飛往英國倫敦，屆時該地各國領導人雲集，美國政治雜誌《政客》（POLITICO）認為，女王國葬將成為本世紀以來最大的外交盛事。

國葬結束後，尹錫悅將於20日飛抵紐約參與聯合國大會，且他將首次在聯合國大會上發表演說，代表南韓向全球釋出政治與外交訊息，而南韓當局檯面下更推動與拜登進行韓美元首會談、與岸田文雄進行韓日元首會談，不過目前確切消息尚未明朗化。

▲南韓當局推動尹錫悅、岸田文雄兩人進行雙邊會談。（圖／路透社）

由於日韓關係曾因二戰慰安婦議題、朝鮮籍非法徵用勞工之南韓大法院判決等問題而降至冰點，雖然尹錫悅就任前後不斷針對改善韓日關係向日本遞出橄欖枝，但自從日本前首相安倍晉三遭暗殺身亡後，岸田文雄須考量日本國內複雜的政治形勢，加上參議院選舉在即，因此遲遲無法在推動日韓元首會談上表現出積極立場。

至於是否能透過聯合國大會，推動尹錫悅正式會晤岸田文雄？南韓總統辦公室高層人士表示，「雖然仍無法得知兩人究竟是會以雙邊元首會談、亦或是從簡的會外會（pull-aside）的形式見面，但目前仍在積極推動中。」

在聯合國大會結束後，緊接著便是27日在日本東京舉辦的安倍晉三國葬，南韓派出國務總理韓悳洙代表出席，這意味著韓日兩國最高層級官員很有可能見面。

▼尹錫悅可能會向拜登提起《通膨削減法案》。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗將於9月底訪韓。（圖／路透）

拜登曾於8月通過《通膨削減法案》（IRA），導致南韓生產電動車被排除在租稅優惠適用範圍之外，此舉引發南韓不滿。《韓聯社》指出，若尹錫悅成功與拜登舉行會談，很有可能就此議題向拜登提出討論；而賀錦麗決定出席完安倍國葬後於29日訪韓，屆時美韓雙方也可能就此議題進行討論。

另外，北韓（朝鮮）最高領導金正恩於8日在最高人民會議施政演說上，強調絕對無法拋棄核武、更遑論達成無核化，會議上還將核武政策「法制化」。對此，美韓雙方可能將就此議題，以及先前尹錫悅提出的「大膽的構想」進行討論。

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