全家靠真子公主積蓄度日！小室圭還想把母接到美國　婆媳關係破裂　

▲小室夫妻在美生活全靠真子的積蓄度日。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

已退出日本皇室的前公主小室真子2021年下嫁小室圭，移居美國，然而丈夫卻不爭氣連續兩次在律師考試滑鐵盧，甚至傳出極有可能三度落榜，還必須靠她的積蓄生活。有多家日媒爆料，從小養尊處優的真子如今不但必須和丈夫擠在沒有洗衣機的小套房內，和婆婆的關係更是陷入僵局。

根據《女性自身》報導，小室夫妻赴美生活已經10個月，儘管小室圭的紐約律師資格考試成績要到10月才會出爐，但因為前兩次都落榜，讓她對丈夫的考試結果感到很失望且沮喪。由於小室圭忙於準備考試，小夫妻在美國的生活支出全都得靠她的存款，然而最近物價飛升、日圓貶值，雖然兩人已經縮衣節食，但積蓄仍在以驚人的速度減少。

▲小室圭恐三度落榜紐約律師資格考試。（圖／達志影像／美聯社）



日媒先前多次報導，兩人移居美國後住在高級公寓內，但是如今卻傳出，兩夫妻住的其實是在同一個區域的15年公寓，房租約60萬日幣（約新台幣13萬元），甚至還是屋內沒有配置洗衣機的簡陋套房。小室圭在考完為期2天的律師考試後，小室真子也被目擊身穿黑色上衣與裙子、手持環保袋與紙袋，步入這間小公寓內。

雪上加霜的是，小室圭先前執意想要將媽媽小室佳代接到美國住，小室真子強烈反對這項提議，也導致婆媳關係破裂，甚至已經毫無互動。小室圭如果三度律師考試失利，不但因為無法成功就業，而讓收入成為阻礙，就連簽證也是一大問題，兩夫妻恐怕只能返日。

另一方面，有周刊爆料，紀子妃9月生日，美智子上皇后的生日則是在10月，因此真子夫妻很有可能會抓準這個時機返國。

▼周刊爆料，小室真子可能會藉著祖母生日的名義返日。（組圖／達志影像／美聯社）

