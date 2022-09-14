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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨月底啟動全台輔選　黃金陣容曝光：蘇貞昌、7縣市首長入列

▲▼蔡英文今天下午在民進黨「雲嘉嘉連線」CF公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨今天赴雲林縣造勢。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／雲林報導

迎戰年底地方選舉，民進黨14日移師雲林縣舉行首場行動中常會，下週三將赴台中市，拉抬台中市長參選人蔡其昌競選氣勢。黨政高層指出，9月下旬開始民進黨將啟動全台輔選計畫，比照去年公投說明會，由行政院長蘇貞昌率領部會首長，搭配7名執政縣市首長，每個縣市至少舉辦一場，訴求民進黨政府的執政成績外，也提出未來發展路線和願景；他大膽預估，對於選情不必太不樂觀，例如對於台北市選情「蠻有信心的」。

民進黨今年提名21縣市首長，黨政高層指出，今年地方選舉有2個特殊的狀況，第一，尋求連任的國民黨籍縣市首長高達10人，擁有現任優勢，對於挑戰者多採冷處理策略，在民調表現上民進黨參選人落後20幾個百分點很正常；第二，今年包括台北市、新竹市、苗栗縣、澎湖縣都出現「三咖督」狀況，第三名競逐者得票數不會低於2成，使得只要掌握4成選票就有機會當選，「這是民進黨的好機會」，搭配民進黨中央執政獲得肯定，是支持度最高的政黨，當然能夠取得比較好的機會。

黨政高層表示，近期民進黨將會啟動輔選計畫，自9月下旬至10月期間，由蘇貞昌率領部會首長，搭配7名執政縣市首長，每個縣市至少舉行1場說明會，主軸訴求民進黨政府的執政成績，並提出未來發展路線及願景，讓基層民眾、所謂的中間理性選民感受到，民進黨對於自己的執政有信心，也講得出內容。至於新竹市前市長林智堅是否將藉此機會復出？該人士說，該出場就要出場啊。

對於各縣市選情狀況，黨政高層樂觀預估，儘管有人指基隆市、桃園市、新竹市等北部執政縣市有危險，不過，他有一定的信心，因為這3縣市的現任首長在2018年都能順利連任，代表其施政獲得跨越藍綠的肯定，搭配在地方打下的組織基礎其實相當雄厚，「2018都能順利連任，這次接棒者條件都很優，應該不必太不樂觀」。

該名黨政高層並特別指出，民進黨對於每個縣市都不會放棄，例如首度提名原住民身份的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，可望開拓過去不容易開拓的原住民選票；另外在70多年從來沒有執政過的苗栗縣，因為此次泛藍分裂情勢屬「三咖督」，也可能給民進黨一個機會，「（民進黨）內部評估苗栗機會越來越高」。

此外，對於政壇高度關注的台北市選情，黨政高層說，「對台北市選情蠻有信心的」，儘管在野黨找到民進黨台北市長參選人陳時中的「缺口」猛打，但這些是選舉必經過程，也是「泡沫」，他不認為這對選情會有多大的影響，一來台北市選民水準很高，二來陳時中本人並不是會讓人討厭的人，講話溫吞、氣質很好，沒有什麼讓人厭惡的地方，面對投票日倒數70多天，陳時中陣營就是該打的、該走的、該跑的、該論述的好好去做。

黨政高層補充，今天行動中常會在雲林縣舉行，民進黨認為雲林勝選「有相當的機會」，過去兩次總統選舉，總統蔡英文兩度拿到6成以上的選票，去年公投也贏很多，加上兩名現任立委都是民進黨籍，對比現任縣長張麗善的家族政治色彩重，也沒有太多執政績效，民進黨把雲林縣列為目標縣市之一。

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