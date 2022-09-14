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美參院將審「台灣政策法」！全面重整美對台政策　重點一次看

▲美國國會大廈（United States Capitol），美國國會山莊，美國國會。（圖／路透社）

▲美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」。圖為美國國會大廈。（示意圖／路透社）

中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電

美國參議院外委會14日將審議「台灣政策法案」，這部被視為1979年以來最全面重整美國對台政策的法案，內含多項提升美台外交關係的作為，包括推動駐美代表處改名等，挑動「一中」敏感神經。

作為美台關係基石的「台灣關係法」上路已40多年，在中國近年侵略野心日益增強下，美國政壇吹起反中風潮，美中台三角關係跟著產生變化，調整美國對台政策的呼聲也逐漸升高。

抗中挺台立場鮮明的共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）2020年開出第一槍，與民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），盼多方提升美台關係。

但法案未能在上屆國會結束前排上參議院外委會議程，最後無疾而終；去年3月捲土重來，也尚未有任何進展。

不過，隨著台灣議題越來越受到華府重視，今年6月參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）親自出馬，與共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）聯手提出「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），才順利讓法案排上委員會議程。

「台灣政策法案」與盧比歐法案相似，都希望在外交、軍事、經濟、文化教育等多方面提升美台關係。其中外交部分因為敏感性高，且改變幅度顯著，特別受到外界矚目，也引起拜登政府關切。

彭博8月初引述知情人士指出，白宮對法案內容有疑慮，正遊說民主黨議員踩剎車。白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）當時證實，白宮確實對部分條文感到關切，包括可能破壞且與美國長年「一中政策」相牴觸的內文。

參議院外委會日前告訴中央社記者，兩黨議員目前仍就「台灣政策法案」修正案進行最後協商，最新版本要14日後才可能出爐。但根據法案目前版本，不難看出白宮關切的條文是哪些。

外交領域
首先，法案將推動駐美國台北經濟文化代表處（簡稱駐美處，TECRO）更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

去年9月曾傳出拜登政府正認真考慮台灣提出的改名請求，但美國部分人士認為此舉只有象徵性意義，對台美關係無實質幫助，為此惹怒北京沒必要；加上立陶宛允許台灣以「台灣」為名開設駐立陶宛代表處，讓中國暴跳如雷，駐美處改名案也跟著石沉大海。

再來是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長任命一事。法案要求AIT處長任命應比照美國駐外大使提名程序，須經參議院確認同意，且職稱應改為「代表」（Representative），等於在台美無正式外交關係下，變相以邦交國同等方式對待台灣。

針對長期被中國用來在國際組織內排除台灣的聯合國第2758號決議，法案也作出正式表態，強調決議並未處理台灣代表權問題，也未含任何攸關台灣主權的聲明，破除北京長年把決議與「一中原則」劃上等號的謬論。

此外，由於謹守「一中政策」，美國不允許台灣在聯邦機構內展示主權象徵符號，包括中華民國國旗或軍服。但法案要求美國國務卿，在法案生效90天內廢除任何相關內規。

軍事領域
至於軍事方面，最受外媒注意的條文有兩條，一是賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，二是未來4年提供台灣45億美元（約新台幣1410億元）外國軍事融資資金。

根據美國國務院，MNNA地位的賦予是美國與當事國關係緊密的「有力象徵」，當事國能獲得軍事、經濟特別待遇，但不含安全承諾。

目前有19國被賦予MNNA地位，包括阿富汗、日本、韓國、菲律賓及泰國等。雖然美國國務院2003財政年度預算授權法案即要求美方用MNNA同等方式對待台灣，但法案將正式賦予台灣這個地位。

除了提供軍事融資資金外，法案也將修改「台灣關係法」，授權增賣台灣有助嚇阻解放軍侵略的武器，並優先處理台灣軍購請求；另外，法案要求美台建立全面性訓練計畫，內含兵推、軍演，讓美台得以發展互操作性（interoperability），協助兩方軍隊熟悉彼此，並增進台灣防衛能力。

這些條文主要是回應部分議員近期呼籲，認為美方應以俄烏戰爭為借鏡，在台海出事前就提供台灣抵禦中共所需的武器及技能。

制裁中國行動
在外交、軍事兩大項目外，法案還有一個部分值得關注，亦即嚇阻中國侵略的制裁行動。

為確保兩岸穩定、嚇阻中國犯台，法案要求美國總統，若中國政府大規模升級對台惡意行徑，且行徑對台灣治理制度、領土完整性產生重大影響，應制裁中國高層，最高可制裁到中國國家主席習近平；可動用制裁手段包括凍結在美資產、禁止入境、撤銷簽證等。

若任何外國人士或機構重大干預台灣民主程序，抑或是以破壞台灣穩定為目標，從事惡意網路行為或穿越台海中線的軍演，法案也要求總統予以制裁。

經濟、國際參與及文化領域
在其他領域，法案包含近年許多常見友台條文，包括呼籲美台洽簽雙邊貿易協定、把台灣納入由美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）、協助台灣參與國際組織等。

為強化美台文化連結，擴大美國人民對印太區域的了解，法案也要求國務卿建立「台灣學人計畫」，送美國政府人員及其他符合資格民眾，赴台學習華語並進入台灣政府或民間機構實習，時間最長2年。

從上述重點內容可見，「台灣政策法案」確實如梅南德茲、葛蘭姆所稱，是繼「台灣關係法」後最全面重整美國對台政策的法案。

不過，美國立法程序繁瑣費時，即便法案14日在參議院外委會過關，還須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效。且歷經層層關卡後，法案內容勢必會有所修改，最終與最初版本可能有不小差異。

究竟「台灣政策法案」是否能夠排除外界層層關切，成為美國法律，改變美國對台政策的幅度最後又會有多大，還有待觀察。

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