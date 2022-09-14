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美情資：俄秘密提供數十億政治資金　企圖左右全球大選

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

中央社華盛頓13日綜合外電報導

今天公布的一份解密美國情報評估顯示，自2014年以來，俄羅斯秘密向20多個國家的政黨和候選人提供至少3億美元（約新台幣90億元），目的在於增加政治影響力。

美國官員表示，俄國做出資助智庫以支持極右翼民族主義政黨等努力，是為了「試圖從內部操縱民主國家」。

一名高階政府官員說，「美國情報部門評估，這些數字還是最保守估計，俄羅斯可能在未被發現的情況下，秘密轉出更多資金」。

這名不願透露姓名的官員告訴記者：「我們認為，這只是冰山一角。」

美國情報部門表示，派駐某亞洲國家的俄羅斯大使向當地一名總統候選人提供數以百萬計美元，是這份評估報告中最令人震驚的案例之一。

這份解密的報告並未提供具體國家資訊。但一名熟知內情的政府消息人士聲稱，在阿爾巴尼亞2017年選舉中，俄羅斯斥資約50萬美元支持中間偏右的民主黨，此外還向波士尼亞、蒙特內哥羅和馬達加斯加的政黨或候選人提供資金。

這名未獲授權公開發言的消息人士說，俄羅斯還利用布魯塞爾作為基金會和其他手段的樞紐，以支持極右翼候選人；自2014年至2017年，俄羅斯駐厄瓜多大使館收到「大量」資金，目的顯然在於左右選舉。

評估報告說，俄羅斯在歐洲利用假合約和空殼公司，在中美洲、亞洲、中東和北非則是以更直接的方式提供秘密資金。

報告提到，俄羅斯有時使用現金，有時也會用加密貨幣和「奢華」禮物。

這名政府官員說，美國正在向直接受影響的國家提出調查結果。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，俄羅斯干預選舉「也是對主權的攻擊」。他告訴記者：「這是為了削弱全球人民選擇自己認為最適合代表他們的政府的能力。」

拜登政府高階官員今天援引解密的美國情報表示，美國預期俄羅斯未來數月還會更頻繁地提供秘密政治資金，以破壞國際因烏克蘭戰爭對俄國祭出的制裁，並維持莫斯科在海外的影響力。

俄羅斯駐華府大使館並未立即回應置評要求。

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