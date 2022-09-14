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台灣政策法將審議　葛來儀曝1情況恐釀「重大危機」

▲▼ 華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／達志影像／newscom）

▲華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報13日報導，美國參議院外交委員會14日將審議《台灣政策法案》草案，首度針對向台灣出口武器提供資金，並在中國不斷加大施壓的情況下，大幅度重塑美台關係。不過美國學者葛來儀認為，若法案以目前形式通過，將面臨重大危機，因為中國將不得不做出非常強硬的回應。

《台灣政策法》（Taiwan Policy Act）長達107頁，涵蓋數十項旨在強化台灣安全並阻止中方任何攻擊的措施，包括4年內提供台灣45億美元的武器與安全援助，以及20億美元軍事貸款。除此之外，法案其他關鍵內容為，「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」、賦予台灣「北大西洋公約組織（NATO）以外重要盟邦」地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。

外委會將於美東14日下午2時30分（台北15日凌晨2時30分）召開工作會議，審議台灣政策法等多項議案。主席梅南德茲（Robert Menendez）認為，這項法案並不會改變美國現階段對台政策，將是更清晰表達美國協助台灣的意願，且預期能獲得兩黨強健支持。

法案將在多方面提升美台關係，包括外交、軍事、經濟、文化教育等，但先前就有消息傳出，白宮認為這項法案的效果可能適得其反，將干擾數十年來的美國戰略模糊政策，遊說民主黨參議員對這項法案踩煞車。外委會原訂8月3日對法案進行審議，但當天臨時以主席須參與院會事宜為由延期。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「如果這項法案以目前形式通過，我們真的面臨著一場重大危機，中國將感到不得不做出非常強硬的回應，因為北京政府覺得若不這樣做，（美國）國會將採取越來越多的行動，而行政部門不會出手阻止。」

不過，支持法案的共和黨議員加拉格爾（Michael Gallagher）說，這項法案在俄羅斯入侵烏克蘭後顯得至關重要，「在烏克蘭的威懾失敗，顯示出我們不能等到開火之後才向台灣提供關鍵武器。」

而中國駐華盛頓大使館表示，台灣政策法將改變美國長期以來的一中政策，法案一旦通過，將對中美關係產生顛覆性影響，並向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方堅決反對。

美國參院延審「台灣政策法」　彭博：白宮出手踩煞車

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