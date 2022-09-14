孩寫日記「怕媽媽提離婚」　爸見原因：我能做什麼？內心戲網笑翻

▲孩子擔憂爸媽離婚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二社）

記者曾筠淇／綜合報導

小學聯絡簿常見「心情、日記、語文、生活學習園地」的欄位，老師也會出題目訓練孩子的文筆。不過，就有一名爸爸看到兒子寫的內容後，不禁直呼他還能做什麼？貼文曝光後，許多網友一見孩子的內心小劇場，笑翻直呼「真的好可怕」、「幫他括號，是單親」。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文直呼，「身為爸爸的我還能做什麼？」他貼出兒子的聯絡簿小日記，上頭寫著「我會用『胖』來形容爸爸，因為爸爸70多公斤了，我一定要提醒爸爸要減肥了！」

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話鋒一轉，孩子直言，爸爸不減肥的話，可能會繼續胖到80、90公斤，甚至達100公斤，萬一媽媽嫌爸爸胖而提出離婚，「我就變孤兒了，好可怕。」

▲小學聯絡簿常有欄位供孩子練習寫文章。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

孩子豐富的內心戲讓不少網友全笑翻，「孩子你想太多了」、「這個小朋友太有才了」、「乖孩子，他真的很擔心爸爸」、「內心戲很多的孩子，以後一定很會寫作文」、「離婚也不會變孤兒啦」、「男生70幾公斤還好吧」、「那我老公近百要哭哭了」。

還有不少網友歪樓直呼，「孩子在做機會給你了！吃胖一點吧」、「會有新的媽媽」、「為了離婚只好增肥了」、「再吃胖一點，幫小孩換個新媽媽」、「只好努力養胖一家人」、「快把老婆也養胖」、「把小孩也養胖」。

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