黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

▲黃嘉千在賴芳玉律師陪同下出庭，開庭過程約30分鐘結束。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立跨國婚姻走向盡頭，雙方也透過法律將終結16年婚姻。士林地院家事法庭排定今（12日）開庭，黃嘉千身穿黑底洋裝與律師賴芳玉一同出庭，面對媒體提問則淡淡以「謝謝關心」回應；夏未現身則由律師梁維珊到庭，全程約30分鐘結束。庭後，梁維珊律師代夏唸出給「家人」的信，最後更以「無限符號」（∞）象徵滿滿思念。

49歲黃嘉千與加拿大籍夫夏克立（50歲）婚姻生變，今年初夏克立向加拿大當地法院提出告訴，黃火速3月也委由律師向士林地方法院提出離婚訴訟。今下午2點29分黃嘉千與律師抵達法院，家事事件不公開審理，全程約30分鐘即結束。

黃與律師庭後面對記者詢問「有被家暴嗎？」等問題，均未做回應，與經紀人、律師上休旅車離開。

▼梁維珊律師代夏克立唸出給家人的一封信 。（圖／記者黃宥寧攝）

夏克立的律師梁維珊也替夏克立以英文唸出給家人的一封信：

過去10個月的每一天，我都想著妳，想知道妳過得好嗎？我唯一能看到妳的機會，只有在新聞報導上，或社群媒體上，我看到妳已長成了一位漂亮的淑女，我好希望每一步我都可以和妳在一起，就好像我們從前一樣。我好希望妳能在加拿大，遠離鎂光燈，當一個平凡人。希望妳知道，我會一直在這裡等著妳。我會永遠在這裡等著妳。我每天都想妳，"I love you infinity"∞（無限愛妳）。