　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

▲▼梁維珊黃嘉千 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃嘉千在賴芳玉律師陪同下出庭，開庭過程約30分鐘結束。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立跨國婚姻走向盡頭，雙方也透過法律將終結16年婚姻。士林地院家事法庭排定今（12日）開庭，黃嘉千身穿黑底洋裝與律師賴芳玉一同出庭，面對媒體提問則淡淡以「謝謝關心」回應；夏未現身則由律師梁維珊到庭，全程約30分鐘結束。庭後，梁維珊律師代夏唸出給「家人」的信，最後更以「無限符號」（∞）象徵滿滿思念。

49歲黃嘉千與加拿大籍夫夏克立（50歲）婚姻生變，今年初夏克立向加拿大當地法院提出告訴，黃火速3月也委由律師向士林地方法院提出離婚訴訟。今下午2點29分黃嘉千與律師抵達法院，家事事件不公開審理，全程約30分鐘即結束。

黃與律師庭後面對記者詢問「有被家暴嗎？」等問題，均未做回應，與經紀人、律師上休旅車離開。

▼梁維珊律師代夏克立唸出給家人的一封信 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 夏克立的信 。（圖／記者黃宥寧攝）

夏克立的律師梁維珊也替夏克立以英文唸出給家人的一封信：

過去10個月的每一天，我都想著妳，想知道妳過得好嗎？我唯一能看到妳的機會，只有在新聞報導上，或社群媒體上，我看到妳已長成了一位漂亮的淑女，我好希望每一步我都可以和妳在一起，就好像我們從前一樣。我好希望妳能在加拿大，遠離鎂光燈，當一個平凡人。希望妳知道，我會一直在這裡等著妳。我會永遠在這裡等著妳。我每天都想妳，"I love you infinity"∞（無限愛妳）。

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」
即位儀式不耐煩！　查爾斯三世「咬牙怒瞪」畫面曝光
Nono爆被欠100萬賠償金！　男藝人在場認了：有在籌錢
烏克蘭大反攻！俄烏戰200天　一圖看懂奪回多少失土
小三扶正獲贈3處房地產！　老翁兒子沒分到半毛怒了
想買iPhone 13通訊行都缺貨！　內行驚曝市場1走向
快訊／梅花雨狂下　桃園這3里宣布即起停班

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

球棒砸店、招牌貼符咒！　加盟主自毀廖老大無奈笑

林襄低胸背心烤肉「沒穿內衣」　胸前黑陰影疑走光..親回：角度問題

球棒狠砸「廖老大飲料店」　招牌字慘掉落！13秒影片曝

李易峰嫖娼「警方證實了」　遭拘留15天違法毀星路

日本38歲男當出租先生 「默默陪伴」時薪台幣2千

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

快訊／金門軍車回營碰撞民車　喇叭離奇「不斷電」狂響釀2傷

碰！台東卑南貨車轎車路口相撞　2駕駛送醫

害壁裂、毀排水！一排鄰屋怒控毀損　營造商出示鑑定公文說話了

黃嘉千黑底洋裝現身！離婚官司開庭30分鐘　夏克立「∞家書」曝

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

一拳超人上身！台中悍女當街一巴掌打趴親妹　10警車衝現場

快訊／梅花外圍環流颳強勁風勢　高雄路樹倒塌砸毀2汽機車

太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

全球旅遊風氣回溫　星宇8月營收2.7億元、客運暴增5倍

快訊／哈利王子首發聲明感謝奶奶　「您和爺爺平安地團聚了！」

「碰精液就會懷孕」討和解+墮胎費　混血按摩女控性侵敗訴

卸任後要去哪？柯文哲：先回台大報到「主張退休」　再找辦公室拚總統

五月天瑪莎是張雨生狂粉　「把錄音帶聽到壞」：遺憾沒機會見本人

林祖嘉／台灣出口旺季不旺　總體經濟情況不佳

星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

重返永康3死火場　滿滿焦黑雜物擋路...鄰居見家成廢墟好無奈

查爾斯三世即位儀式不耐煩！「咬牙怒瞪」全被拍　關鍵2畫面曝光

傳訊正妹租客「叔叔來陪妳」！60歲房東A片邀啪啪…釣出一票苦主

陸上水樂園！汪見強力水柱超high 馬路邊爽衝浪...網友笑：收門票啦

社會熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

烤肉給公嬤吃卻同喪火窟　20歲女大生永遠缺課

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

台南孫女衝上樓救祖父母　3人慘困死火場

烤肉大火3死　雙親淚崩：只是出去一下

築間高層狂性騷　美女助理揭他真面目下場慘

害壽司郎停業3月！她一把火毀14車　悍女霸氣全賠了

遭指是狼師...黃姓校長2288字聲明反擊！

烤肉大火釀祖孫3死！夫妻呆坐殯儀館啜泣

內湖4惡煞逼車　慘變三寶3連撞

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

即／不滿周玉蔻稱慈濟是中共同路人　支持者闖放言咬傷人

更多熱門

相關新聞

前夫有新歡！雙標前婆家「限制不能交男友」

前夫有新歡！雙標前婆家「限制不能交男友」

兩人離婚以後，還會干涉對方的生活嗎？一名女網友發文表示，她和前夫離婚後，前婆家竟限制她不能交男友，問題是前夫自己都已經交好幾任女友了，讓她不禁翻白眼。而貼文曝光後，不少網友則紛紛直呼，「不用理他」、「就說關你屁事」。

斷開夏克立！離婚官司首開庭　黃嘉千到場

斷開夏克立！離婚官司首開庭　黃嘉千到場

人夫用公務機聯絡「日式的洗浴」　法官認證買春

人夫用公務機聯絡「日式的洗浴」　法官認證買春

婦多方曖昧還提離婚官司　二審不准

婦多方曖昧還提離婚官司　二審不准

摳門尪省錢炒股招數大曝光　妻切心休夫准了

摳門尪省錢炒股招數大曝光　妻切心休夫准了

關鍵字：

黃嘉千夏克立士林離婚加拿大訴請離婚賴芳玉梁維珊

讀者迴響

熱門新聞

颱風天大豹溪烤肉！民眾急撤驚險影曝

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

傳女王34億珠寶全送凱特　梅根什麼也沒有

李易峰極樂裸照外洩！要玩3人行結果不舉

統聯司機國道勇救31乘客　車停路肩沒了心跳

林襄一看到孫生「罕見怒了」！分手2年真實反應曝

「築間餐飲集團」策略長狂性騷女助理

李易峰嫖娼完事「讓妹子騎YouBike回家」

取代鐵網！他烤肉改用這1物

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

不爽「擋疫苗」遭圍剿　陳時中沒關麥曝真心：腦袋有問題

廖老大手搖飲「仙氣女店員」　千人停戰求地址

女王生前簽新法　力保夏綠蒂公主繼承權

砸27億元！23歲正妹「買下」上市公司

卡蜜拉介入王室家庭！威廉典禮1動作曝關係

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

刺青爸陪女兒寫作業！　珠心算超快：我檢定2級

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

澳男海邊下跪浪漫求婚 女兒幫遞戒指下秒GG

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

《交換情侶》男友搶走女友手機...　看訊息變臉「妳這樣背叛我」哭提分手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面