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離婚前「1年被逼拿掉3孩」　渣夫苦追復合！太子爺1句話超毛

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲她為了男生墮胎3次。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻結婚7年，育有3子，在離婚前1年，她為了渣夫墮胎多達3次，兩人離婚後，男方苦求復合，在不斷的努力下終於感動她，而這樣的情侶關係也邁入第4年；怎料，今年初前夫竟愛上酒店妹，如今更撇下親生孩子們，揚言要守護酒店妹，還要將她的孩子視如己出。

女網友在「靠北婚姻」吐露閨蜜的悲慘境遇，「我姐妹跟她老公在一起7年，因為婆媳關係，還有老公在離婚的前1年內，讓她拿掉3個孩子（在這以前已經生3個），然後又不跟其他女孩子保持距離，最後走向離婚一途。」

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離婚後，前夫為了孩子努力追求她回來，身為閨蜜的她也相當感動，「這兩年對她真的不錯，於是他們又和好了，這段變成男女朋友的期間，我姐妹自己一分錢也沒留身上，全給這個家庭，包含男方今年創業，資金不足也是她自己用保險、家庭代工，各種能幫她老公的她都做了，然後才補上。」

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲太子爺曾說要等5年，若時間過了男生有所改變，才能復婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其實，閨蜜在離婚後曾問過太子爺，是否能復婚，不過太子爺表示，要給男方5年時間，若過了他仍愛這個家，並努力改變自己就能復婚原po接著說，「今年是第4年了，她這個前夫（男朋友）今年初自己創業，應酬時愛上酒店妹，現在年底了，覺得酒店妹才是真愛，說要把她的孩子視如己出，然後自己的3個孩子都不管了，全丟給他媽跟我姐妹。」

這讓原po不禁感慨，「我看了真的恐婚，甚至恐戀。我姐妹現在還每天都去工地，給前夫送便當，就為了讓他明白，她才是愛他的那一個，酒店妹只是要錢而已。我已經不知道怎麼勸她了，只能求解。」

酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲前夫復合後，竟愛上酒店妹。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

對此，網友們紛紛直呼，「真的是孽緣」、「裝睡的人叫不醒」、「離不開她的付出而已，人傻錢多啊」、「哪家太子爺那麼準？料到這男的過不了5年」、「看完覺得太子爺好準」、「可以介紹太子嗎」、「太子爺在哪？神準！我要去拜」、「不用勸，幫她介紹一個新男朋友比較實際」。

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