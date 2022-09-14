烏克蘭「趕時間」選9月絕地大反攻　關鍵原因曝光

▲烏軍在哈爾科夫州補給重鎮庫普揚斯克的屋頂上舉著烏克蘭國旗。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭9月針對烏東、烏南展開閃電反擊，至今已從俄軍手中收復6000平方公里失土。美國官員透露烏克蘭選在這個時間點反攻，是與美方討論後的結果，要趕在大雪降下阻礙重裝甲武器移動，以及普丁再出招以前，盡快逼退俄軍取得戰果。

《紐約時報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前告訴將軍們，他想要來一場戲劇性的絕地反攻，向世人展示烏克蘭有能力擊退俄國入侵。命令下達後，烏軍高層起草從南部赫爾松一帶到東部馬里烏波爾的大規模反攻計畫。

烏軍將軍和美方官員都認為如此大規模的反攻，將會造成烏軍嚴重的傷亡，而且也無法快速奪回大片失土。俄烏陷入膠著戰已讓烏軍單日傷亡攀高，雖然俄軍也承受大量傷亡，但仍在一點一點推進前線。

不過為了達成反攻目標，一直以來不願意多分享計畫細節的烏軍指揮將領們，終於開始向美英情報官方分享計畫內容，同時尋求策略建議。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與澤倫斯基最高顧問葉爾馬克（Andriy Yermak）多次商談反攻計畫；美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）也固定和烏軍領導層討論情報與軍事支援。

首都基輔方面，烏克蘭和英軍官員持續合作，美國新到任的駐烏克蘭武官哈爾蒙（Garrick Harmon）也與烏方高層進行每日討論。

美烏官員都認為「時間點最重要」，若要打出一場高效的反攻，烏軍必須在第一場雪降下前行動，趕在俄國總統普丁繼續用天然氣箝制、施壓歐洲之前打出戰果。

美烏官員展開一連串的戰爭模擬，得出的結果是反攻會失敗，美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）表示，之後美方透過電腦模型和一些紙上演練，得出更為成功的反攻策略，並將這項建議交給烏方，讓烏方內化後自己做出決定。

反攻的風險極大，烏克蘭必須證明這場大規模反攻不會讓戰事陷入另一個僵局，而是能夠真的收復失土，提振人民士氣，讓西方願意投入更多支援。

美國官員整個8月都在蒐集俄軍據點和戰線弱點等情資，並與烏克蘭分享情報，同時判斷俄軍就算發現烏軍的反攻意圖，也難投入更多軍力到烏國東北部，烏南兵力同樣無法立刻抽調北上。

烏軍此前的小規模反攻，以及澤倫斯基公開矢言要奪回克里米亞，讓俄軍調整部署，卡爾表示美方觀察到俄軍把大部分精銳兵力都調到南部，防範烏軍的新一輪反攻，因此美方相信俄軍部隊內持續低靡的士氣，加上烏軍的壓力，防線確實有些位置比看起來的更為脆弱。

事實上當初烏克蘭提出的大規模反攻不只1個，而是2個，一個是在南部赫爾松，可能要耗時數天至數周才會出現顯著結果，一個選在第二大城哈爾科夫，也就是近日接連告捷的戰線。

美、英、烏3國兵推後的結果，一致同意有機會達成澤倫斯基的目標。9月初至今的反攻捷報不斷，激勵了烏克蘭軍民士氣與西方信心，儘管澤倫斯基稱已收復6000平方公里失土，但目前的戰況並不足以扭轉整個戰局，烏軍接下來如何鞏固奪回的領土並繼續戰退俄軍，美方官員對此態度尤其謹慎。