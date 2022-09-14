習近平明會普丁！　克里姆林宮：將談烏克蘭及台灣問題

▲ 15日的普習會將是二人自俄烏開打後首度面對面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國家主席習近平14日展開新冠疫情爆發以來首次海外出訪，15日將在烏茲別克和俄羅斯總統普丁會談。外媒報導，克里姆林宮表示，普習二人屆時將討論烏克蘭與台灣問題，有鑑於目前的地緣政治局勢，此次會晤具有特殊意義。

上海合作組織（SCO）峰會將於烏茲別克絲路古城撒馬爾罕（Samarkand）登場，習普會將在峰會期間舉行。克宮助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）在莫斯科的一場記者會上透露，普丁與習近平15日將討論雙邊議程及主要的地區及國際議題，將對雙邊戰略夥伴關係中前所未有的高度信任給予積極評價。

烏沙科夫進一步說明，中國對「烏克蘭危機」採取平衡態度，清楚了解俄國被迫發動特別軍事行動的原因，雙方也會在15日的會議上充分討論此事。

《路透社》指出，逐漸崛起的超級大國中國和自然資源巨頭俄羅斯之間不斷深化的「無上限」夥伴關係令西方國家不安，而此次習普會將成為習近平彰顯自身影響力的機會，普丁則可展現俄國重心傾斜亞洲。且在西方試圖為俄國侵烏祭出懲罰之際，二名領導人都可藉此表明對美國的反對態度。

報導也提到，中國是俄國最大石油買家，而石油是俄國國庫主要收入來源之一，俄國正努力提升對中天然氣銷售，並修建通往中國的新管線，因為俄烏衝突導致俄國對歐洲天然氣供應大幅減少。