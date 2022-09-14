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俄軍棄械逃亡「滿城盡丟重裝甲」　烏軍閃電攻擊收復失土6000里

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊，下同）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，自月初發動反攻，烏軍迄今已收復6000平方公里失土，「烏克蘭武裝部隊的地面部隊」所公布的戰片也顯示，俄軍倉皇棄械逃命，各種寫上Z字的坦克、砲車、火箭彈發射車等武裝，都被丟在當地，一一被烏軍收繳。

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

根據英國「金融時報」（Financial Times）報導，烏克蘭國民警衛隊（National Guard）指揮官庫茲克（Petro Kuzyk）表示，「他們（俄軍）放棄了戰車和裝備。…甚至抓起自行車逃命。俄羅斯軍隊徹底退化，讓我們的工作變得容易些；他們像奧運短跑選手那樣逃跑。」

烏克蘭國防部也在推特上，發布俄軍開著戰車逃命的影片，並且描述指出，「這很自然，當烏克蘭部隊攻擊時，您必須（快速）逃離。但就這樣逃跑，在途中迷失自我，最終被一棵親烏克蘭的樹攔截！這是什麼節目？卓別林會為你鼓掌！」

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

▲▼俄軍倉皇逃跑，坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。（圖／取自Facebook／烏克蘭武裝部隊的地面部隊）

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