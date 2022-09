俄軍棄械逃亡「滿城盡丟重裝甲」　烏軍閃電攻擊收復失土6000里

▲俄軍倉皇逃跑,坦克、砲車等裝甲武器都丟在當地。(圖/取自Facebook/烏克蘭武裝部隊的地面部隊,下同)

記者林彥臣/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基12日表示,自月初發動反攻,烏軍迄今已收復6000平方公里失土,「烏克蘭武裝部隊的地面部隊」所公布的戰片也顯示,俄軍倉皇棄械逃命,各種寫上Z字的坦克、砲車、火箭彈發射車等武裝,都被丟在當地,一一被烏軍收繳。

根據英國「金融時報」(Financial Times)報導,烏克蘭國民警衛隊(National Guard)指揮官庫茲克(Petro Kuzyk)表示,「他們(俄軍)放棄了戰車和裝備。…甚至抓起自行車逃命。俄羅斯軍隊徹底退化,讓我們的工作變得容易些;他們像奧運短跑選手那樣逃跑。」

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH