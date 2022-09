路透社：普丁對俄軍「撤軍烏克蘭」不屑一顧　正專注於經濟

▲俄軍在烏克蘭遭遇重大挫敗而撤軍,但是普丁卻忙著主持經濟會議。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

俄軍面臨入侵烏克蘭7個月以來最大的失敗,不過克里姆林宮方面堅稱,將實現其軍事目標,總統普丁現在則正忙於主持經濟會議。《路透社》對此報導指出,《由於普丁專注於經濟,俄羅斯對烏克蘭東北部的撤退不屑一顧》(Russia shrugs off retreat in northeast Ukraine as Putin focuses on economy)。

根據《路透社》報導指出,當問及烏克蘭在東北部的閃電反攻後,普丁是否仍然對他的軍事領導有信心時,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕直接回答。

相反,他重複了一句熟悉的咒語「特種軍事行動仍在繼續,它將一直持續到最初設定的目標實現為止。」

佩斯科夫還說,經濟閃電戰策略,他們(西方國家)指望的猛攻,沒有奏效,這對每個人來說都是顯而易見的,對他們來說也是如此。

▲克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)堅稱,俄軍會實現既定的軍事目標。(圖/路透)



報導指出,被問到普丁是否會全面動員,以應對烏克蘭的反攻時,佩斯科夫將這個問題提交給了國防部,但國防部沒有回覆《路透社》的置評請求。

到目前為止,普丁還沒有動員俄羅斯的後備力量,在過去5年中,俄羅斯大約維持 200 萬兵力,如果全面動員意味著承認,他所說的有限軍事任務實際上是一場針對斯拉夫同胞國家的「全面戰爭」,而且這場戰爭對俄羅斯不利。

莫斯科對撤退的公開漠不關心,在社交媒體上激起了一些「主戰派評論員」和俄羅斯民族主義者的強烈憤怒。