看羅浮宮經典作品免出國　師大石膏修復展登場「維納斯」現身

▲台師大從法國羅浮宮購入經典雕塑作品石膏複製像共31座，圖為「路德維希寶壇圍屏」作品與原作等比例的石膏複製品。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

觀賞羅浮宮經典雕塑免出國！台灣師範大學在1987年耗資數百萬，從法國羅浮宮美術館購入31尊由羅浮宮授權、西方藝術史經典雕塑石膏複製品，包括維納斯、阿波羅等經典鉅作，也是羅浮宮特許、具有正式版權的唯一原件翻模，台師大歷經兩年多修復後，今（2日）起舉辦「美術系石膏修復成果展」，讓民眾也能一睹精緻典雅且姿態多元的作品。

台師大美術系為國內美術教育重鎮，為奠定高教美術創作及教學研究學術基礎，台師大在1987年，由當時系主任王秀雄爭取經費，加上陳景容教授建議，從法國巴黎羅浮宮購入31尊西方藝術史上經典雕塑作品石膏複製品，成為國內藝壇及美術教育界一大盛事。

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▲31座從羅浮宮購入的雕塑，其中「路德維希寶壇圍屏」浮雕石膏複製品，在台師大校本部行政大樓穿堂展示。（圖／台師大提供）

台師大指出，這些石膏複製雕像獲得羅浮宮特許，具有正式版權的唯一原件翻模，真實反映古典大師原作的美感與質地，不僅精緻典雅、量體巨大且姿態多元，反映希臘羅馬時期以來西方雕塑藝術最高成就，包含阿波羅、摩西雕像、維納斯、勝利女神等舉世聞名的經典鉅作，有的更高超過三公尺，造型、結構、比例完美，氣勢磅礡，安置在美術系地下室大素描教室，提供師生素描、美術解剖學等課程研究教學使用，成為最佳學習範本與珍貴教材。

▲「美術系石膏群像修護計劃」由文保中心主任張元鳳規劃，邀請日籍專家修復，並開設多門課程，培養學生修復技術及文資保存觀念。（圖／台師大提供）

不過，這批石膏像歷經三十餘年歲月洗禮，多數作品因濕氣或灰塵污漬等影響，已呈現龜裂、斷裂等嚴重劣化現象，台師大指出，基於保護該批珍貴資產，美術系從2019年研擬提出「美術系石膏群像修護計劃」，自2020年3月開始執行，今年6月全數完成。

▲▼台師大「美術系石膏修復成果展」今起登場，展品包含從法國巴黎羅浮宮購入之經典雕塑作品石膏複製像共31座。（圖／台師大提供）

台師大表示，修復計劃由文物保存維護研究發展中心主任張元鳳規劃，邀請日籍專家執行修復，並配合開設多門課程，培養學生專業修復技術及文資保存觀念，極具教育傳承意義，今天起到10月6日10月6日，在美術大樓地下一樓大素描教室舉辦「美術系石膏修復成果展」，歡迎民眾踴躍參觀。

